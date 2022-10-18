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民主黨擔心優勢停滯 經濟選民左右期中選舉結果

編譯柯立偉／綜合18日電
民主黨的領先氣勢似已停滯，共和黨逐步追上。圖為亞利桑州支持民主黨州長候選人霍布斯陣營的民眾。（Getty Images）
民主黨的領先氣勢似已停滯，共和黨逐步追上。圖為亞利桑州支持民主黨州長候選人霍布斯陣營的民眾。（Getty Images）

國會山莊報(The Hill)報導，紐約時報與錫耶納學院(Siena College)17日公布合作民調顯示，共和黨人的支持度整體而言以49%領先民主黨人的45%，民主黨9月時在同分民調以1%小幅領先共和黨的優勢不復存在；專家指出，這是因為支持者的熱情「太早進入高峰」，愈靠近選舉，除非有重大突發狀況，否則經濟問題的重要性會愈來愈高。

至少在今夏以前，民主黨的選情相對穩定，如政治新聞網站POLITICO與民調機構晨間諮詢(Morning Consult)合作的民調於8月17日顯示民主黨以4%領先共和黨，即便到了9月底，雅虎新聞和輿觀(YouGov)的民調也指出相同結果，因此彼時政壇主要民主黨人對期中選情仍相對樂觀；本月初聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)就說：「我相信我們仍能維持眾院多數」；拜登總統6日也說：「在聯邦參院甚至可能多得幾個席次。」

然而，「微幅領先」的態勢只持續一個季節，通貨膨脹的速度在9月上升0.4%，平均油價也漲價到每加侖3.89元，比上個月多了0.2元，此一漲幅在本月的民調中有所體現，民主黨的選情優勢下降；除非選前發生重大事件，否則真正影響選舉結果的決勝因素在於經濟問題。

左派智庫「進步數據」(Data for Progress)分析師文特(Ethan Winter)指出，由於通貨膨脹及油價在夏季回落、聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，再加上刺激芯片投資及總額達7400億元的降低通膨法等重大法案過關，使民主黨聲望達到巔峰，但這波巔峰很難延續至選前。

南佛羅里達大學政治學名譽教授蘇珊．麥克馬納斯(Susan MacManus)也表示，夏季以來選民對墮胎、學生貸款、槍枝暴力等問題的關注有所下降，經濟仍然是選民最關心的議題；她說：「油價與民生消費的上升為民主黨帶來大麻煩，要改變這種情況，物價就必須有明顯跌幅。」

另一方面，由於民主黨候選人投放競選廣告的時間早於共和黨人，較高的能見度讓民主黨的選情較被看好；只是隨著選舉時間接近，共和黨候選人投放競選廣告的數量也增加，民主黨此一優勢不再復見。

民主黨的領先氣勢似已停滯，共和黨逐步追上。圖為亞利桑州支持民主黨州長候選人霍布斯...
民主黨的領先氣勢似已停滯，共和黨逐步追上。圖為亞利桑州支持民主黨州長候選人霍布斯陣營的民眾。（Getty Images）

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