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曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

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曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

記者顏伶如／即時報導
前任民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德。(Getty Images)
前任民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德。(Getty Images)

曾經角逐2020年民主黨總統初選的前任民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)11日宣布退黨。她表示，退黨原因是民主黨已淪為「精英人士的陰謀集團」，民主黨員則對「懦夫的覺醒主義」及「反白人的種族主義」屈服。加巴德在退黨聲明中呼籲民主黨內溫和派人士一起退出。

41歲的加巴德2013年1月至2021年1月間擔任夏威夷州聯邦眾議員，她是第一位印度裔聯邦眾議員，也是第一位在眾議院擁有投票權的薩摩亞裔眾議員。角逐2020年民主黨總統初選失利之後，加巴德在墮胎權、跨性別者權益等文化戰爭(culture war)議題的討論中均支持保守派立場。

加巴德11日透過YouTube帳號發布片長30分鐘的視頻，說明退出民主黨的各種原因。她並未在影片當中提及將加入共和黨或投靠其他政治組織。

影片來源：YouTube The Thlsi Gabbard Show

加巴德11日同步在推特發表聲明表示：「我已無法繼續留在今天的民主黨，現在的民主黨已被精英人士的陰謀集團完全掌控，這群好戰份子受到懦夫的覺醒主義驅散，所有議題都要以種族角度操作，企圖分化你我，還煽動著反白人的種族主義。」

在退黨聲明中，加巴德呼籲黨內溫和派人士應該追隨她的腳步。

加巴德的退黨聲明是她主持的播客節目「加巴德秀」(Tusli Gabbard Show)首播內容。

自從參選民主黨總統初選落敗之後，加巴德與民主黨建制派漸行漸遠。她曾多次公開批評拜登總統，並說美國人民已經處於分裂狀態，拜登卻在「火上加油」。

共和黨籍前任眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)11日對加巴德的退黨宣布表示肯定。金瑞契對福斯新聞網(Fox News)發表聲明表示，加巴德就是長期投票給民主黨、如今卻覺得民主黨已變得面目全非的民主黨支持者之一。

金瑞契表示，加巴德在民主黨內向來屬於我行我素的頑強份子，「我覺得大家都看到一種趨勢轉變，我們在拉丁裔民眾當中看到改為支持共和黨的變化尤其明顯，因為他們都被民主黨越來越怪異的政策給嚇跑了」。

民主黨 眾議員 夏威夷州

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