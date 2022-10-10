「若敗選是因舞弊」 39%共和黨人、26%民主黨人這麼想
新聞網站Axios與市調公司益普索(Ipsos)10公布的一項聯合民調顯示，假使本身支持的政黨沒有在11月的期中選舉拿下多數席位、奪下國會控制權，39%的共和黨支持者會歸咎於選舉舞弊，26%民主黨支持者也表示會做出相同的回應。
這項調查凸顯出兩黨間日益擴大的分歧，以及選民似乎愈來愈無法接受敗選的結果。
調查發現，黨派分歧比種族分歧更嚴重，78%的民主黨人與76%的共和黨人同意他們和不同政黨者很少或沒有共通點。
堅持2020年總統大選被竊論的前總統川普仍牢牢控制共和黨，其中許多共和黨人支持川普無根據的大規模選舉舞弊論點。
今年期中選舉有大批共和黨候選人聲稱2020年大選被偷走，包括亞歷桑納州州長共和黨候選人卡麗‧雷克(Kari Lake)等人；與此同時，許多民主黨人表示正致力於維護民主以及和平的政權轉移。
調查指出，約60%的民主黨人表示，如果自家政黨沒有在期中選舉拿下國會控制權，他們不大可能歸咎於選舉舞弊，36%共和黨人持相同觀點。
根據益普索民調，儘管擔憂選舉舞弊，共和黨人仍對即將到來的期中選舉表現積極的態度，37%對今年期中選舉抱有希望，14%感到憂慮；與此同時，35%左右民主黨人對期中選舉抱持希望，19%覺得憂心。
調查還發現，在過去一個月曾經與不同政黨支持者一起吃至少一頓飯的人，對於倉促將敗選歸因於選舉舞弊的結論，比較容易持懷疑態度。
益普索副總經理傑克森(Chris Jackson)說：「當你與另一邊的人有聯繫時，就比較不可能會屈服於或甚至是接受某種『瘋狂』。」
他指出：「這些聯繫太少了，缺乏聯結讓人們有機會去相信大謊言理論，相信選舉會被偷走等這種事情，因為他們相信素未謀面的人。」
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