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颶風、熱浪、乾旱…大型天災頻繁 老人受害風險劇增

編譯盧炯燊／綜合8日電
急救人員本月1日在佛州伊恩颶風襲時，協助住在沿岸松島，行動不便的年長者撤離住家。(美聯社)
急救人員本月1日在佛州伊恩颶風襲時，協助住在沿岸松島，行動不便的年長者撤離住家。(美聯社)

全球氣候變化，使颶風威力變得更強烈，增加了熱浪的頻率，加劇了乾旱引發的野火。專家警告，隨著氣候變化影響而增加的天災，對長者的風險也同步增加。

就以最近襲擊佛羅里達州的超強颶風伊恩(Ian)為例，受災最嚴重的李郡(Lee County)，數十個遇難者幾乎都是50歲或以上，許多更是70至90多歲；過去兩個夏天席捲太平洋西北部的熱浪，造成數十名長者死亡；2018年燒毀加州天堂鎮(Paradise Town)的山火，85名死者裡大多是長者。

紐約大學社會學教授克林伯格(Eric Klinenberg)指出，身體虛弱、在社會上孤立的人最有可能在天災中死亡，長者正好是屬於這個群體。

他表示，佛州受氣候變化引發天災的影響愈來愈大，因為它位於大多數大西洋風暴的路徑上，而這一帶的居民有很大部分是退休人士，他們被溫暖天氣、寬廣海岸線和相對便宜的住房吸引到來。以李郡為例，65歲或以上占人口比率達29%。

美國退休人員協會(AARP)佛州主任約翰遜(Jeff Johnson)指出，很多長者行動不便或依賴電子醫療設備維持生命，又或靠電力供氧，當天災來襲時，常見的是停電，他們生命受威脅也最大。

他認為，為長者提供護理和服務的家庭網絡、鄰里協會以及一些宗教團體，可以透過探望，藉以察看孤獨長者來提供幫助。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也認識到颶風伊恩對該州長者造成不成比例的影響，他同意透過當地的民間團體來協助長者是很有必要。

研究發現，2005年路易斯安納州紐奧良受超強颶風卡翠納(Katrina)襲擊而死亡的人裡，有近半是75歲或以上。國會參院一個委員會在2006年的報告指出，擁有汽車的鄰居在卡翠納來襲前紛紛逃離，但各級政府未能有效疏散數千名長者、病人和殘疾者，結果導致眾多長者死亡。

克林伯格表示，整個社會不僅在災難期間要關心長者，而是每天都要關心。

大型自然災害，年邁者特別容易受受。圖為在南佛州松島的卡考京斯醫生正在檢查94歲的...
大型自然災害，年邁者特別容易受受。圖為在南佛州松島的卡考京斯醫生正在檢查94歲的蒙娜．奎伊勃老太太；兩人當時在等候被撤離。(美聯社)
住在佛州邁爾斯堡的60歲鮑徹特，住屋被颶風摧毀，6日開車住進風災收容所。(美聯社...
住在佛州邁爾斯堡的60歲鮑徹特，住屋被颶風摧毀，6日開車住進風災收容所。(美聯社)

颶風伊恩 佛州 退休

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