馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

電動車 大廠特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）接受英國金融時報（FT）主編卡拉芙（Roula Khalaf）專訪時表示，台海兩岸衝突「無可避免」，不僅在中國設廠的特斯受苦，蘋果公司更會深陷麻煩。至於兩岸問題有解嗎？馬斯克的建議是：構思出某種讓台灣較能接受的「特別行政區」。

馬斯克是在金融時報7日刊出的「與FT共進午餐」專訪中，表示這些看法。專訪內容涵蓋面甚廣，從移民火星、藉推特挽救言論自由，聊到老化問題不應解決，以及政治話題，包括堅稱總統拜登「太老，不應競選連任」。

有些話題讓馬斯克津津樂道，但卡拉芙提出的某些問題卻讓他靜默沉思良久。馬斯克沉默最久才開口回答的問題，是關於中國和特斯拉上海廠暴露的風險。上海廠目前占特斯拉電動車總產量的30%至50%。

卡拉芙說，馬斯克向來是中國的讚美者，也是投資人，但他也無法豁免於日益升溫的美中緊張關係，或中共犯台的風險。馬斯克表示，北京已表明，不同意他最近在烏克蘭推出星鏈（Starlink）服務——他旗下公司SpaceX的衛星通訊系統——協助烏軍克服網路遭俄羅斯切斷的問題。他說，北京要求他保證不在中國銷售星鏈服務。

馬斯克也在訪談中表示，因台灣而起衝突「無可避免」，但他隨即加上一句，不會只有他獨嚐衝突引發的後果。他說，任何衝突特斯拉都會被捲入，但他仍認定上海廠還是能供應電動車給中國的消費者，而不是別處。他還說：「蘋果會陷入很深的麻煩，那是必然的」，而全球經濟也勢必大受衝擊，據他估計可能折損30%。

對於這個世界最複雜的地緣政治難題，馬斯克似乎自認為有解決之道。他說：「我的建議 . . .是為台灣構思出某種特別行政區（special administrative zone），要合理得令人可接受，即使也許不會讓人人皆大歡喜。而這是可能的，我認為很可能，事實上，他們可以做某種比香港更寬容的安排。」

然而，卡拉芙表示，她不認為馬斯克的提議會被採納。