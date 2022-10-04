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川普背書喬州參議員候選人沃克被爆料 花錢讓前女友墮胎

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川普背書喬州參議員候選人沃克被爆料 花錢讓前女友墮胎

記者顏伶如／即時報導
前總統川普背書的共和黨喬州聯邦參議員候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker)，被爆料十多年前曾花錢讓前任女友墮胎。(美聯社)
前總統川普背書的共和黨喬州聯邦參議員候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker)，被爆料十多年前曾花錢讓前任女友墮胎。(美聯社)

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，前總統川普背書的共和黨喬州聯邦參議員候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker)，十多年前曾花錢讓前任女友墮胎。由於沃克競選政見主打反墮胎立場，消息傳出引起輿論熱議。沃克4日上午駁斥報導內容，並說將對「野獸日報」提告誹謗。另一方面，沃克遭到在保守派媒體擔任評論員的兒子在推特發文批評「所有家人都曾力勸不要參選」。

60歲的沃克雖有家暴、心理健康問題等負面新聞，參加共和黨初選時獲得川普力挺，下個月期中選舉將挑戰尋求連任的民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)。

「野獸日報」3日報導，一名自稱為沃克前女友、姓名保密的婦女指出，2009年與沃克交往時懷孕，不過後來墮胎。這名婦女出示當年墮胎診所575元費用收據、有著沃克簽名的700元支票存款證明影本，以及沃克簽名的「祝早日康復」卡片。

沃克競選期間一直堅決主張反墮胎，並表示全力支持共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)全面禁止妊娠15周以上墮胎的提案。

「野獸日報」報導曝光後，沃克3日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說：「我從來不曾要求任何人去墮胎。」他也說：「我從來沒為墮胎付過錢。如此說詞是騙人的。」

影片來源：YouTube Fox News

至於700元的個人支票由來為何，沃克受訪時說：「我為很多人都送過錢，我常常拿錢給人，因為我希望幫助他人。」

沃克的兒子克里斯坦‧沃克(Christian Walker)3日在推特發文抨擊自己的父親。推文中寫道：「沃克的所有家人都勸告他不要參選，因為我們對於他的過去都很了解。每一件事情都知道。」

克里斯坦‧沃克在推文寫道：「他決定對我們比中指，在社會大眾面前宣揚家醜，同一時間卻拼命說謊。我已經受夠了。」他寫道：「如果沃克不再扯謊，不再拿我們開玩笑，我與我的母親都會非常感謝。」

克里斯坦‧沃克在推文裡隔空對父親喊話指出：「你根本不是一個愛家的男人。」

沃克與沃諾克較勁的選舉結果，牽動民主黨能否保住參議院多數席次。面對媒體詢問「野獸日報」的爆料消息是否影響選情，沃諾克3日晚間表示，對於選舉是否有衝擊的問題，交由專家評論。

墮胎 共和黨 參議員

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