川普背書喬州參議員候選人沃克被爆料 花錢讓前女友墮胎

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導,前總統川普背書的共和黨 喬州聯邦參議員 候選人、退休運動員沃克(Herschel Walker),十多年前曾花錢讓前任女友墮胎 。由於沃克競選政見主打反墮胎立場,消息傳出引起輿論熱議。沃克4日上午駁斥報導內容,並說將對「野獸日報」提告誹謗。另一方面,沃克遭到在保守派媒體擔任評論員的兒子在推特發文批評「所有家人都曾力勸不要參選」。

60歲的沃克雖有家暴、心理健康問題等負面新聞,參加共和黨初選時獲得川普力挺,下個月期中選舉將挑戰尋求連任的民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)。

「野獸日報」3日報導,一名自稱為沃克前女友、姓名保密的婦女指出,2009年與沃克交往時懷孕,不過後來墮胎。這名婦女出示當年墮胎診所575元費用收據、有著沃克簽名的700元支票存款證明影本,以及沃克簽名的「祝早日康復」卡片。

沃克競選期間一直堅決主張反墮胎,並表示全力支持共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)全面禁止妊娠15周以上墮胎的提案。

「野獸日報」報導曝光後,沃克3日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說:「我從來不曾要求任何人去墮胎。」他也說:「我從來沒為墮胎付過錢。如此說詞是騙人的。」

影片來源:YouTube Fox News

至於700元的個人支票由來為何,沃克受訪時說:「我為很多人都送過錢,我常常拿錢給人,因為我希望幫助他人。」

沃克的兒子克里斯坦‧沃克(Christian Walker)3日在推特發文抨擊自己的父親。推文中寫道:「沃克的所有家人都勸告他不要參選,因為我們對於他的過去都很了解。每一件事情都知道。」

Every family member of Herschel Walker asked him not to run for office, because we all knew (some of) his past. Every single one. He decided to give us the middle finger and air out all of his dirty laundry in public, while simultaneously lying about it.



I’m done.