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民調：選民最關心通膨 49%認拜登表現「比預想的還差」

編譯柯立偉／綜合3日電
民調顯示，選民最關心物價上漲，疫情或學貸減免案則非選民關心的優先項目。（Getty Images）
民調顯示，選民最關心物價上漲，疫情或學貸減免案則非選民關心的優先項目。（Getty Images）

孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調顯示，在可複選的前提下，民眾最關心的政治議題是通貨膨脹與及治安問題，分別占82%與72%；但同時這兩個議題也是選民為拜登總統打下的兩個評分最低的領域，滿意度分別只有30%與32%；而拜登政府政績宣傳最力的疫情與減輕學貸還款壓力反而是民眾最不關心的問題。

每日郵報報導，全國民眾最關心的政治議題依序是：通貨膨脹82%、治安問題72%、選舉70%、工作及失業率68%、移民問題67%；此外，雖然多達50%的民眾滿意拜登對疫情的處理方式，但這恰恰是民眾「最不關心」的議題；民眾最關心的通貨膨脹滿意度只有30%，導致49%的受訪者認為拜登的表現「比預想的還差」。

白宮向來將通貨膨脹與原油價格飆升的問題歸咎於俄羅斯總統普亭發動的侵略烏克蘭戰爭，雖然目前石油的價格有明顯回落，但食物的售價仍無下跌跡象；聯準會(Fed)為此數月以來不斷加息，降低市場上流通貨幣數量，雖然有效使美元走強，遏止物價漲勢，但也導致房貸或車貸的成本大幅增加。

不少民主黨人擔心，選民極可能因經濟問題而在期中選舉中投給共和黨，因此部分州長或州議員參選人特別與拜登保持一定距離，例如很晚才與拜登一起合照，或者是即使同框也站得遠遠的；俄亥俄州聯邦參議員候選人萊恩(Tim Ryan)與賓州賓州州長參選人費特曼(John Fetterman)就是如此。

經濟對民眾有切身影響，因此報導指出共和黨今年有機會拿下全面改選的聯邦眾院的多數席次，但由於國會參院只改選三分之一席次，共和黨要成功過半並不容易；而根據另一民調機構「五三八」(Five Thirty-Eight)調查，民主黨在綜合評比上只領先共和黨1%，差距在誤差範圍內，難以預測下月選戰中誰能勝出。

拜登 共和黨 通貨膨脹

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