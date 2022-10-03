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民主黨在內華達州看到惡夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到惡夢情境上演：拉丁裔選民不投票
美國史上第一位拉丁裔女性聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)。美聯社
美國史上第一位拉丁裔女性聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)。美聯社

內華達州向來被民主黨人視為全國拉丁裔選民投票動態的風向球，美國史上第一位拉丁裔女性聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)就是來自內華達州。不過，國家廣播公司(NBC)報導分析，現距離期中選舉只剩一個多月，內華達州民主黨員卻發現惡夢情境正在真實上演，也就是拉丁裔民眾不願出門投票。

報導指出，內華達州民主黨地方黨部從挨家挨戶拜訪到電話拜票、街頭訪問得知，越來越多拉丁裔選民反應說，這次選舉不打算投票。報導指出，兩黨競選團隊主管均表示，許多拉丁裔民眾因為對經濟狀況不滿，對後疫情時期的就業市場感到失望，導致對期中選舉興趣缺缺，期中不乏長年支持民主黨的鐵粉。

支持馬斯多連任的「索莫斯政治行動委員會」(Somos PAC)主席莫拉列斯( elissa Morales)便說，狀況嚴重「讓我擔心到夜不成眠」。「索莫斯政治行動委員會」已經投注數百萬元為馬斯多推出英語、西班牙語競選廣告。

莫拉列斯說，接下來的觀察重點在於，拉丁裔選民今年是否願意投票，如果拉丁裔民眾投票踴躍，「我們在內華達州就能獲勝」。

莫拉列斯表示，與選民實際接觸發現，拉丁裔民眾並沒有出現想要改投共和黨的猶豫不決態度，而是明確表示會繼續投給民主黨，或反應說這次將不會出門投票。

內華達州是2020年大選的決戰州之一，拜登總統在內華達州僅以3萬3000票領先前總統川普。國家廣播公司報導分析，拉丁裔選民在內華達州是左右勝負結果影響最大的族群，如果民主黨想要保住目前的聯邦參議員席次，進而保住參院多數席次，在拉丁裔選票當中就要獲得三分之二的得票率。

內華達州 投票 民主黨

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