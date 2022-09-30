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伊恩颶風奔向美東 3州500萬人龍捲風警戒

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伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

記者顏伶如／即時報導
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，受到颶風環流影響，氣象預報中心(Weather Prediction Center)30日上午宣布，南卡羅來納州、北卡羅來納州以及維吉尼亞州共計將近500萬居民進入龍捲風警戒(tornado watch)。有線電視新聞網(CNN)報導，伊恩颶風正朝南卡羅來納州前進之際，拜登總統30日上午已與南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)通電話。

氣象預報中心指出，伊恩颶風環流影響，從30日下午到入夜之後可能導致龍捲風發生。

受到龍捲風警戒特別影響的地區包括南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)、北卡羅來納州威明頓(Wilmington)以及維吉尼亞州諾福克(Norfolk)、維吉尼亞海灘(Virginia Beach)。

氣象預報顯示，伊恩颶風正朝南卡羅來納州移動，可能為當地帶來豪雨。CNN報導，拜登在電話中與麥克馬斯特討論聯邦政府的救災行動，包括發布南卡進入緊急狀態。

報導指出，拜登在電話中對麥克馬斯特說，聯邦政府將「對南卡民眾的需求盡可能提供所有協助」。

南卡羅來納州 颶風 維吉尼亞州

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