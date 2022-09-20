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錯關20年？謀殺韓裔女友定罪撤銷 馬州男獲釋

編譯孫梁／綜合20日電
巴爾的摩法官19日下令釋放被錯關20年的賽義德，撤銷對他1999年謀殺韓裔女友李海敏的定罪。圖為賽德義在親友的簇擁下離開法院。(美聯社)
巴爾的摩法官19日下令釋放被錯關20年的賽義德，撤銷對他1999年謀殺韓裔女友李海敏的定罪。圖為賽德義在親友的簇擁下離開法院。(美聯社)

巴爾的摩巡迴法院法官19日下令釋放被錯關20年的男子賽義德(Adnan Syed)，撤銷對他1999年謀殺韓裔女友李海敏(Hae Min Lee)的定罪，巴爾的摩的馬里蘭州檢察官認為是正義的勝利，但播客主莎拉·柯尼格(Sarah Koenig)20日指出，檢方要求推翻對賽義德定罪的主要甚至全部證據，1999年以來一直唾手可得，她創辦的播客2014年開始播出證據的細節，令無數業餘偵探感到癡迷，但遲遲沒有被檢方採納，使人納悶。

柯尼格說：「此案的公平性、檢方動議的陳述以及所有的事實證據，警方和檢方1999年就已知道。因此即使政府認錯，我們也很難稱是公平的勝利。」

柯尼格表示，賽義德案涉及到司法體系長期存在的幾乎所有痼疾，包括證人的證詞不可靠，以及證據不與賽義德的辯護律師分享。

41歲的賽義德始終堅持自己清白，但馬州高院2019年駁回他請求重審的上訴。

由於檢方表示最近發現了新證據，法官根據檢方的要求做出裁決，要求州府須在30天內決定是否重審。律師表示，死者李海敏的家人對於這項新發展感到憤怒，因為他們被蒙在鼓裡毫不知情，整個推翻定罪的過程被排除在外。 

2015年就任的巴爾的摩州檢察官瑪麗琳·莫斯比(Marilyn Mosby)上周提出動議，要求撤銷對賽義德的定罪；同一個檢察官辦公室多年前力主陪審團對賽義德定罪。

檢方所說的新證據，是檢察官辦公室的一個部門在對被判無期徒刑的青少年重審時發現的；李海敏被殺時賽義德17歲。

檢察官貝姬·費德曼(Becky Feldman)領導的部門發現的證據，是一位前檢察官寫下的兩個電話紀錄，顯示在賽義德受審前有人向檢方舉報，說某人懷有傷害李海敏的動機。但這一訊息當時沒有交給辯護律師，巡迴法官認為違反了賽義德的權利。

檢察官 韓裔 馬州

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