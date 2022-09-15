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綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

記者顏伶如／即時報導
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

共和黨籍州長將轄區內取締的無證客送往民主黨執政地區，如今又有最新發展。佛羅里達州官員證實，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)派出兩架飛機，14日晚間將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)釋放。另一方面，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布，德州出動兩輛巴士15日上午已將無證客載到副總統賀錦麗位於華府的官邸附近釋放。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，德桑提斯此舉讓麻州地方官員措手不及，忙著安排對無證移民提供人道援助。

德桑提斯15日發表聲明表示，佛州並不是庇護州(sanctuary state)，無證移民最好能夠前往可以獲得庇護的轄區，「是的，我們將為您提供交通協助，讓您可以前往綠草如茵的地方」。他在聲明中說，無證移民對於座落於美墨邊境的社區帶來壓力，全美各地所有社區都應該分擔負擔才是，「不應該只由少數幾個紅州來扛」。

代表選區就在瑪莎葡萄園島的共和黨籍麻州參議員希爾(Julian Cyr)表示，約有50名移民分別搭乘兩架飛機，當地時間14日下午3時左右搭機抵達瑪莎葡萄園島之後，被白色貨車接往社區服務中心。希爾表示：「據我所知，不管是瑪莎葡萄園島地方主管或麻州州政府官員，對於無證移民即將前來，事先都沒有獲得通知。」

瑪莎葡萄園島消防隊長接受媒體訪問時說，搭機抵達的無證移民當中，包括來自委內瑞拉的無證移民一家七口，四名兒童年齡在3歲至8歲之間。

艾伯特(Greg Abbott)與共和黨籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)，今年稍早都曾將州內取締的無證移民以專車載到華府特區釋放。艾伯特後來也把無證客載到紐約市、芝加哥。

艾伯特在推特發文寫道，賀錦麗聲稱邊境「安全無虞」且否認邊境出現危機，「我們把無證客直接送到她家後院，藉以呼籲拜登政府善盡職責，鞏固邊境安全」。

移民 無證客 美墨邊境

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