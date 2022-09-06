世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

來自北京的浦舒柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦舒柔提供)

每個周日，在維吉尼亞州 費郡的一個農夫市場，北京女生浦舒柔(Annie)的攤位總會擺滿五顏六色的新鮮麵包。她賣得最好的是黑芝麻、抹茶、芋泥等深受華人熟悉的口味的法式可頌；回頭客絡繹不絕，各個族裔面孔都有。

浦舒柔的麵包店叫做「TOIMOI Bakery」，「toi」和「moi」分別是法語的「你」和「我」，寄託著浦舒柔希望自己糕點成為人與人之間橋樑的心願；亞裔口味與法式酥皮的連結和碰撞，也讓浦舒柔的麵包有著與眾不同的新鮮感和吸引力。

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一年前才決定自己開店創業，到如今已做到小有成就：浦舒柔不僅每周就能掙到以前做全職麵包師時一個月的工資，還擁有著願意專門驅車一小時來買麵包的回頭客。浦舒柔認為，自己迅速成功的秘訣，跟實力有很大的關係。

浦舒柔曾在法國接受糕點培訓，跟法國麵包師學習傳統正宗的可頌做法。(浦舒柔提供)

浦舒柔自中學起就對做麵包甜品感興趣，高中、大學時期都堅持在家裡做麵包，用著不同的麵粉、酵母、黃油，去實驗如何提升糕點的口味。帶著這分興趣，她在江南大學的食品科學專業畢業後，赴法國費朗迪學院進修，跟著法國人學習正宗的法式甜點做法。她學習麵包、巧克力、冰淇淋甚至紅酒的法式製作工序，也在實習過程中觀察到麵包市場的經營模式；更重要的是，她的可頌技能大幅提升，也為她日後創業打下了堅實的基礎。

「我做的是法式和亞洲結合的口味。學到了法國人是怎麼做可頌的，我才能把它做正宗，才能在這個基礎上去創新。」

從法國畢業以後，浦舒柔通過技術人才簽證來到紐約，在法國麵包連鎖店梅森凱瑟(Maison Kayser)的紐約分店做麵包師，每天從新澤西通勤到曼哈頓，凌晨四點開始做麵包，下午兩點下班。這樣辛苦的工作模式，浦舒柔倒笑稱是對自己作為一名麵包師的「磨煉」。

席捲全球的新冠疫情對零售業造成了致命打擊，也讓浦舒柔失去了全職麵包師的工作，但她決定抓住這個契機嘗試自己一個人創業。浦舒柔從快閃店開始，帶著嘗試的心態創立了自己的品牌，通過社群媒體 的宣傳，開始慢慢地積累了一批顧客。信心更加堅定之後，浦舒柔往對小商家友好的農夫市場(farmers’ market)發展，就這樣慢慢越做越好。

浦舒柔坦言，創業到目前最為艱難的部分，應該就是「一個人」的現實。做麵包是一個考驗體力、精力的工作；早起、運送大量麵團、獨自長時間工作等，則是麵包師的常態。但是因為喜歡這分工作，浦舒柔認為自己會繼續在麵包創業這條路上走下去。

「餐飲行業還是男性做老闆比較多，因為對體力要求高。我希望通過我的堅持，可以鼓勵女性創業。對於我來說擁有一個女性主導的品牌，也是一件自豪的事情。」

浦舒柔是家裡唯一一個開始創業的人，她的父母都來源於穩定的國企背景，一開始對她的工作有過擔心。但是浦舒柔一直給他們看自己的新產品，並告訴他們自己的收入其實很可觀：她一周的營收 可以達到$3000，是以前一個月才掙得到的金額；農夫市場上售賣得好的產品，其實也因為質量更高而賣得更貴。我們傳統印象中的「擺攤」，其實並非吃力不討好的經營模式。

「麵包師這個行業，不管是在哪個國家做，替別人工作總有一個天花板。而自己開店，自由性更大，能力也得到了相對應的回報。」

浦舒柔的TOIMOI Bakery每周日在維州費郡的Freshfarm Farmers' Market Mosaic District售賣，早9時至下午2時；你也可在Instagram賬號@toimoibakery 關注她。