教你偷車…起亞、現代竊案暴增300% 抖音等社媒推波助瀾

起亞與現代汽車近來成為偷車賊最青睞的目標。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)5日報導，名稱為「起亞男孩」(Kia Boyz)的惡作劇風潮，2021年開始在社群網站 流傳且變得熱門，內容專門傳授不必鑰匙即可發動車輛的偷車秘訣，後來全美各地傳出越來越多起亞(Kia)、現代(Hyundai)車輛遭竊案件。過去兩年間，這兩種品牌的車輛在某些主要城市遭竊案件出現300%成長，警方認為，抖音(TikTok)以及社群媒體推波助瀾是主要原因。

報導指出，從2021年開始，越來越多抖音及其他社群網站用戶大量分享以「起亞男孩」為關鍵字的視頻，影片內容教導如何在沒有鑰匙的情況下，靠著手機 充電器或USB隨身碟接線發動起亞、現代車輛，這股歪風引來某些青少年參與冒險挑戰。

根據統計，北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)從去年以來，起亞汽車 及現代汽車遭竊案件增加大約346%。內布拉斯加州奧瑪哈(Omaha)今年以來的起亞汽車及現代汽車遭竊案件，與去年同期則增加了600%。明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)今年以來起亞汽車遭竊案件比去年同期增加1300%，現代汽車遭竊案件也增加大約600%。

今年8月初，四名年齡在14歲至17歲之間的青少年，在明尼蘇達州一處租車公司停車廠偷竊一輛2021年份起亞轎車，後來遭到警方緝捕而上演高速公路飛車追逐。起亞轎車後來撞上分隔島，四名青少年棄車逃跑，後來通通被捕。

底特律汽車經銷商「葛拉斯曼汽車集團」(Glassman Automotive Group)總裁葛拉斯曼(George Glassman)受訪時說，偷車被當成一種「遊戲」，「但其實這種玩笑是開不得的」。底特率警察局警官史特華(Clive Stewart)則說，未成年青少年開始呼朋引伴聯手偷車，得手之後便開著贓車四處兜風。

報導指出，越來越多州政府及聯邦政府機關，加入對起亞汽車及現代汽車的提告行列，其中一起去年在密爾瓦基提告的聯合訴訟中，起亞汽車及現代汽車都被列為報告，遭控汽車設計有瑕疵，導致「容易遭竊」、「不安全」、「根本不值得售價所訂的價值」。後來至少在其他七州也都出現類似的聯合訴訟，包括俄亥俄州、賓州、愛阿華州、密蘇里州、堪薩斯州、伊利諾州及德州。

多起聯合訴訟內容均指出，2011年至2021年份的起亞汽車車款以及2015年至2021年份的現代汽車車款，缺乏「發動機防盜鎖止系統」(immobilizer system)裝置，導致車輛容易遭竊；由於許多民眾會在車上為手機充電，對偷車賊來說，偷車所需要的工具已經在車內了。

美國現代汽車(Hyundai Motor America)發言人蓋布瑞爾(Ira Gabriel)發表聲明指出，對於近來現代汽車頻頻遭竊感到憂心，所有現代車輛都符合聯邦機動車輛安全標準(Federal Motor Vehicle Safety Standards)，「但遺憾的是，我們的車輛還是成為社群網站上被人鎖定的目標」。聲明中說，現代汽車結合Compustar的防盜安全裝置組，今年10月1日即將上市。