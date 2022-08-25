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T-Mobile使用Starlink衛星 用戶看得到天空都能連絡

編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX和T-Mobile周四宣布合作，SpaceX的衛星將為全美各地的T-Mobile用戶提供服務。兩公司負責人在SpaceX位於德州的太空基地同台亮相。（美聯社）
SpaceX和T-Mobile周四宣布合作，SpaceX的衛星將為全美各地的T-Mobile用戶提供服務。兩公司負責人在SpaceX位於德州的太空基地同台亮相。（美聯社）

SpaceXT-Mobile周四宣布合作，SpaceX的衛星將為全美各地的T-Mobile用戶提供服務，讓訊號不佳的偏遠地區也能通話。

兩家公司表示，新服務將使用SpaceX計劃發射的Starlink衛星，並透過T-Mobile控制的無線頻譜向美國消費者提供連接服務。兩家公司表示，雙方計劃在明年底前在選定的市場開始測試簡訊服務。

T-Mobile執行長 Mike Sievert周四晚上在SpaceX位於德州的太空基地發表合作計畫時表示，現有最普及方案的用戶不須額外付費即何享受服務，低價方案用戶才額外收費。

馬斯克則提醒，服務初期可能要花半小時才能完傳輸，語音通話晚一點才會推出。他表示，SpaceX將為第二代網際網路用衛星V2加裝特別的天線，讓T-Mobile用戶可以連線。

馬斯克說，有衛星為基礎的服務，就算發生颶風和摧毀基地台的天然災害，也能使用，被困在偏遠地區或受傷的民眾將因此得救。

馬斯克也歡迎其他電信業者和Starlink合作，「我們樂見在火星也有T-Mobile」。

這次合作的最終目標是要在任何地方都能使用語音和數據服務，不受手機基地台的影響，即使沒有無線網路覆蓋的地區也能獲得服務，比如在國家公園或汪洋之中。T-Mobile表示 ，納入衛星服務，讓用戶只要看得到天空，就能收到訊號。

這計畫頗有野心，因為用戶不須另購手機，只要使用現有的手機即可使用SpaceX的服務，不過儘管服務幅度廣大，一開始服務僅限於簡訊傳輸。簡訊傳輸量比語音和影片小，美國聯邦通信委員會（FCC）建議，在緊急時候應使用簡訊，因很多狀況下簡訊比語音通話有用。

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