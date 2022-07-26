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世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

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世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

世界新聞網何卓賢／製作
雪柔在錫安國家公園邊打工邊旅遊，工作和生活取得平衡。(雪柔提供)
雪柔在錫安國家公園邊打工邊旅遊，工作和生活取得平衡。(雪柔提供)

又到夏天旅遊旺季，美國的國家公園相信是不少人出遊的首選之地。但全美有63個國家公園這麼多，個個風景各異，到底怎麼挑？今夏出遊國家公園，又有哪些要注意的地方？

本期「世界OnAir」的嘉賓雪柔(Cheryl Tu)來自台灣，目前人在猶他州。雪柔在不同的國家公園都有過工作經驗，在節目中給聽眾提供今夏遊玩國家公園的最獨家步道、景點推薦和遊玩注意事項。

▼▼立即收聽▼▼

雪柔熱愛旅遊，2017年在台灣讀完大學之後，本著初生牛犢不怕虎的心態獨身一人來到美國，第一站就來到黃石國家公園(Yellowstone National Park)打工，當時做的是飯店類型的工作，一做就是三年，從基本的飯店房務人員(housekeeping)一直晉升到了飯店經理。在工作的過程中，雪柔也漸漸愛上了工作之中跟不同人打交道、工作之餘還能在國家公園深度旅遊的打工旅遊生活。2020年，雪柔去到冰河國家公園(Glacier National Park)做飯店經理，而這個夏天正在錫安國家公園(Zion National Park)做飯店前台，體驗著不同國家公園的夏天。

雪柔來自台灣，來過美國之後過上了流轉在各個國家公園，打工旅遊的生活。(雪柔提供)
雪柔來自台灣，來過美國之後過上了流轉在各個國家公園，打工旅遊的生活。(雪柔提供)

雪柔介紹，美國有那麼一群人，稱為「Parkie」，他們通常根據季節的變換，到不同的國家公園打工，有打季節工的，也有一做就是幾年的。她經驗之中，Parkie一般來說分成兩類人，一類是退休之後想要享受生活的，另一類則是想要邊玩邊賺錢的大學生。今年是雪柔Parkie生活的第五個夏天，她也坦言可能會是最後一個，儘管以後還是想要留在酒店服務行業工作，但大概不會繼續這種生活模式。

回想來美國闖蕩國家公園的緣起，還要講回大學時期。2017年，在雪柔大學畢業典禮才結束兩個禮拜的時候，她就拖著行李箱來到了美國。人生目前為止的大部分都在台灣度過，有時候她也會想，如果留在了台灣，她到現在應該已經擁有了穩定的工作，準備成家立業。但是回顧自己當時的決定和一路走來的經歷，雪柔坦言她沒有後悔。

雪柔目前在錫安國家公園打工旅遊。(雪柔提供)
雪柔目前在錫安國家公園打工旅遊。(雪柔提供)

「最大的收穫是看到、體驗到的比別人多。」雪柔說，「我不會看到只有一種生活形態，就去跟隨那樣的生活。」展望未來，雪柔認為，她還想要在美國到處走走看，體驗完不同地方的風土人情，再決定要在哪裡安定下來。

對於黃石國家公園、冰河國家公園和錫安國家公園這三地，雪柔給出了她自己的獨家推薦攻略。她在節目中分別詳細地講到了她個人最推薦的步道、必去景點和不為人知的景點。比方說，黃石公園的Yellowstone Hot Spring戶外泡溫泉超舒服員工最愛去、冰河國家公園不遠處的Polebridge發掘到她在美國吃到最好吃的麵包等等。想要獲得這些獨家推薦，還得在節目中找哦！

雪柔提醒，今夏要去錫安國家公園的民眾要特別注意，最有名的一些步道，如Angels Landing等，因為安全問題已經自今年四月起啟用抽籤制，只有抽中的遊客才能夠登頂。

另外，在國家公園遊玩，安全問題是十分重要但又常常被大家忽略的。雪柔建議民眾在不同的國家公園都及時咨詢公園保育巡查員(park ranger)等的工作人員，了解每條步道的注意事項，提前獲知怎樣的登山裝備（如，是否需要帶登山杖、防水書包等）能夠幫助更好地完成遊覽；登山時候最好不要一人出行，建議提前告知身邊人自己要去的地點和預備返回的時間，帶上登山鈴鐺驅趕野生動物；另外，國家公園頻出野生動物攻擊事件，民眾一定要注意保持距離，在部分公園帶好防熊噴霧。

雪柔在工作之餘挑戰錫安國家公園The Narrows步道。(雪柔提供)
雪柔在工作之餘挑戰錫安國家公園The Narrows步道。(雪柔提供)

步道 冰河 黃石公園

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