世界OnAir／作品曾登時報廣場 台灣女生的電影追夢之旅

沈聖婷在拍攝「最酷俱樂部」的現場。(沈聖婷提供)

一位中年電玩宅男Simon，加入了一個叫「最酷俱樂部」的團體，為了在同儕之間證明自己足夠酷，他做出了一件十分極端的事情——這是來自台灣的導演 沈聖婷去年夏天的畢業作品「最酷俱樂部(The Coolest Club)」講述的故事。這部融合了黑色幽默和殺戮元素、結合漫畫和動畫的短片，是沈聖婷至今最為驕傲的作品之一。

▼▼立即收聽▼▼

回顧沈聖婷的電影 入行之路，她多次提到自己「很幸運」。2019年入學紐約市 立大學電影學院的電影碩士項目，整個學習和拍片過程幾乎都在疫情之中度過，但也阻止不了她廣結同好、自我進修的決心。一畢業之後她就拿到了全職工作，目前在國際化妝品公司-IL Makiage做全職剪輯師跟影音製片。而這才是這位「紐約新人」在這個城市闖蕩的第三年。

沈聖婷的畢業作品「最酷俱樂部」海報。她在2021年畢業於紐約市立大學的電影碩士項目。(沈聖婷提供)

說到為何對電影產生興趣，沈聖婷坦言機會偶然。當時在就讀高中的她，被一堂課上布置的小組作業吸引——寫作英文劇本並拍攝影片。就這樣誤打誤撞，沈聖婷發現用影像來講故事對她而言是十分有趣的事情，於是自那時起就默默定下修讀電影的目標。但因為父母當時並未理解電影行業的發展前景，遺憾未能支持她，在妥協之下，沈聖婷大學修讀了英文、德文，但也盡可能選修了一些電影課程，讓自己繼續在電影的熏陶中成長。

大學畢業之後，沈聖婷來到紐約待了一個月，專門在紐約影展看電影，以及探索昔日只能在熒幕上看到的紐約街頭景致。那年剛好碰上李安在紐約影展介紹自己的新片「比利·林恩的中場戰事」，沈聖婷被排隊入場的觀眾熱情討論李安對自己作品影響的氛圍所深深感染。「站在那裡，我覺得如果自己未來有機會在紐約寫劇本、拍片子，是多麼棒的事情。」

沈聖婷(中)在片場擔任副導。(沈聖婷提供)

回到台灣之後，沈聖婷懷揣熱情投入了視頻剪輯的工作，但是心中仍有一個放不下的電影夢。無獨有偶，在沈聖婷辭職不久，她就收到了紐約市立大學的錄取通知書，可以說正式開始了她的紐約電影追夢之旅。

兩年的碩士項目，讓沈聖婷實打實在紐約開始拍片，不僅結交到了一群志同道合的朋友，也打開了自己的電影界人脈。目前，除了全職幫化妝品公司做影音製作，她還經常自由接案。去年，她為紐約時裝周製作的一個作品，更是登上的紐約時報廣場大熒幕。

沈聖婷十分珍惜在紐約三年內就得到過的機會。她坦言，自己來紐約來得是時候，越來越多的女性導演和劇組人員被看見，自己也加入過百分之八十、九十都是女性的劇組，現在正是女性展現才華的好時候。但她也意識到，自己作為跨文化的新紐約客，還需要跳脫東方文化之下「謙遜」的教養，在西方工作環境之中可能帶來的劣勢。她督促自己意識到，美國人崇尚並且擁抱自信、踴躍發言，而她也只有在日常場合之中做到勇敢發聲、展現自己的實力，才能被看見，「這不是驕傲的表現，而是一種自信、一種力量。」

沈聖婷在片場擔任副導。(沈聖婷提供)

目前除了兼顧工作，沈聖婷還在繼續創作自己的長篇劇本，讓電影夢繼續燃燒；同時，她也積極跟人在台灣的創作夥伴施瀞婷保持聯繫，想要為入圍過台灣優良劇本獎的「大豬圈」劇本籌集足夠的資金，並在兩年三內開始拍攝。

沈聖婷在訪問過程中多次提到，找到自己的風格、定位，並相信自己，是獲得成功十分重要的一個元素。正如她想要通過作品「最酷俱樂部」表達的核心觀點，「不斷證明自己其實是個無限循環，而每到一個新的環境就要重新證明自己一次，其實很累。真正的價值應該是要自己找到， 而不是通過別人的認同去找。」