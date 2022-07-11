我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足

紐約市安裝首個公共5G熱點站 計畫未來5年2000個

法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售

記者顏伶如／綜合報導
法國藥廠HRA Pharma已向食品及藥物管理局(FDA)提出申請，希望目前列為處方藥物的避孕藥，能在美國以非處方藥類別販售。美聯社
法國藥廠HRA Pharma已向食品及藥物管理局(FDA)提出申請，希望目前列為處方藥物的避孕藥，能在美國以非處方藥類別販售。美聯社

企業總部位於巴黎的法國藥廠HRA Pharma宣布，已經向食品及藥物管理局(FDA)提出申請，希望目前列為處方藥物的避孕藥，能在美國以非處方藥(over-the-counter，OTC)類別販售。紐約時報報導分析，這項申請案出現在墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後，意義重大。

藥局60多年前核准口服避孕藥，成為婦女爭取避孕自主權的里程碑。HRA Pharma則是食藥局接獲讓口服避孕藥成為非處方藥的第一件申請。HRA Pharma 11日發表聲明指出，已經向食藥局提出讓口服避孕藥以非處方藥類別販售的申請。

紐約時報報導，另一家避孕藥藥廠Cadence Health也與食藥局接洽中，爭取讓口服避孕藥成為非處方藥。Cadence Health表示，預計明年將向食藥局提出申請。

HRA Pharma策略長兼創新長韋爾格林(Frédérique Welgryn)指出，向食藥局提出申請的時間點，就在最高法院推翻「羅訴韋德案」的幾周之後，「其實是個令人難過的巧合」。她說：「避孕並不是婦女能否墮胎的解決之道。」

HRA Pharma主管指出，估計食藥局收到申請之後，將在10個月內做出決定。紐約時報報導，食藥局不願對於HRA Pharma的申請案發表評論。

倡議組織「解放避孕藥青年委員會」(FreeThePill Youth Council)策略計畫主任麥斯克(Angela Maske)說，年輕婦女對於避孕藥成為非處方藥特別期待。她表示，避孕藥在全球100多個國家都以非處方藥類別販售。

今年稍早，數十名民主黨籍聯邦眾議員聯名致函食藥局局長卡利夫(Robert Califf)，要求食藥局盡快審查讓避孕藥成為非處方藥的申請案件。

紐約時報報導，一項要求保險公司給付非處方避孕開銷的立法草案，已有百餘名民主黨籍國會議員連署。

參議院健康，教育，勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)主席、民主黨籍華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)便說，許多家庭看到最高法院裁決引發的各種後果及混亂，紛紛想著「我到底可以怎麼辦，才能對我自己的人生掌握選擇權？」

莫瑞說：「我們希望確保的是，婦女不但可以取得避孕藥品，即使經濟能力有困難，也能同樣有辦法取得。」

藥局 紐約時報 民主黨

上一則

保障墮胎權 拜登擬頒公衛緊急狀態 白宮幕稱將遇訴訟戰

延伸閱讀

改變了整個世界

改變了整個世界
歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」
孕婦開上共乘車道 引羅訴韋德案被推翻 辯胎兒是第2人

孕婦開上共乘車道 引羅訴韋德案被推翻 辯胎兒是第2人

法國女演員遭導演施暴 揭臉部瘀青紅腫滲血傷照

法國女演員遭導演施暴 揭臉部瘀青紅腫滲血傷照

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
圖為一名警察在其身後開槍。（路透）

8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威

2022-07-03 21:56

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
ZARA集團3品牌 全線退出中國市場

ZARA集團3品牌 全線退出中國市場
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃
夏克立友人不忍了 爆氣公開黃嘉千「超過分罪狀」

夏克立友人不忍了 爆氣公開黃嘉千「超過分罪狀」