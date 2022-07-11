法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售

法國藥廠HRA Pharma已向食品及藥物管理局(FDA)提出申請，希望目前列為處方藥物的避孕藥，能在美國以非處方藥類別販售。美聯社

企業總部位於巴黎的法國藥廠HRA Pharma宣布，已經向食品及藥物管理局(FDA)提出申請，希望目前列為處方藥物的避孕藥，能在美國以非處方藥(over-the-counter，OTC)類別販售。紐約時報 報導分析，這項申請案出現在墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後，意義重大。

食藥局 60多年前核准口服避孕藥，成為婦女爭取避孕自主權的里程碑。HRA Pharma則是食藥局接獲讓口服避孕藥成為非處方藥的第一件申請。HRA Pharma 11日發表聲明指出，已經向食藥局提出讓口服避孕藥以非處方藥類別販售的申請。

紐約時報報導，另一家避孕藥藥廠Cadence Health也與食藥局接洽中，爭取讓口服避孕藥成為非處方藥。Cadence Health表示，預計明年將向食藥局提出申請。

HRA Pharma策略長兼創新長韋爾格林(Frédérique Welgryn)指出，向食藥局提出申請的時間點，就在最高法院推翻「羅訴韋德案」的幾周之後，「其實是個令人難過的巧合」。她說：「避孕並不是婦女能否墮胎的解決之道。」

HRA Pharma主管指出，估計食藥局收到申請之後，將在10個月內做出決定。紐約時報報導，食藥局不願對於HRA Pharma的申請案發表評論。

倡議組織「解放避孕藥青年委員會」(FreeThePill Youth Council)策略計畫主任麥斯克(Angela Maske)說，年輕婦女對於避孕藥成為非處方藥特別期待。她表示，避孕藥在全球100多個國家都以非處方藥類別販售。

今年稍早，數十名民主黨 籍聯邦眾議員聯名致函食藥局局長卡利夫(Robert Califf)，要求食藥局盡快審查讓避孕藥成為非處方藥的申請案件。

紐約時報報導，一項要求保險公司給付非處方避孕開銷的立法草案，已有百餘名民主黨籍國會議員連署。

參議院健康，教育，勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)主席、民主黨籍華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)便說，許多家庭看到最高法院裁決引發的各種後果及混亂，紛紛想著「我到底可以怎麼辦，才能對我自己的人生掌握選擇權？」

莫瑞說：「我們希望確保的是，婦女不但可以取得避孕藥品，即使經濟能力有困難，也能同樣有辦法取得。」