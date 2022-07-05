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華郵：共和黨執政州拿聯邦紓困補助做為減稅之用

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，包括佛州州長德桑提斯(圖)在內，一些共和黨執政州希望透過聯邦政府的疫情補助款，達到州內減稅的目的。(美聯社資料照)
華盛頓郵報報導，包括佛州州長德桑提斯(圖)在內，一些共和黨執政州希望透過聯邦政府的疫情補助款，達到州內減稅的目的。(美聯社資料照)

華盛頓郵報5日報導，包括佛羅里達州在內等共和黨執政州，紛紛希望透過聯邦政府的疫情補助款，達到州內減稅的目的，有違法案宗旨。

報導指出，國會一年多前通過規模1.9兆疫情紓困包裹法案，將近20州的共和黨首長如今則想盡辦法，希望將紓困款項用在與紓困無關的項目之上，也就是填補減稅措施留下的財政空缺；如此作法讓防疫資援流失，對於可能出現的經濟衰退，當地反而失去即早因應的準備。

以佛州為例，報導指出，今年5月汽油價格再創新高之際，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布州政府暫停徵收燃料稅(fuel taxes)，至於2億元的稅收虧損，則由聯邦政府在疫情初期發放的補助款填補。

聯邦政府大手筆發放的疫情紓困經費如何使用，共和黨籍州政府首長與白宮出現看法分歧。累計高達3500億元的疫情紓困補助，國會明確要求款項不得做為各州政府推出減稅政策之用。包括民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在內等國會議員當時都說，聯邦政府不應該承擔州政府的稅收減少，否則將導致嚴重預算漏洞。

對於疫情紓困補助不得做為州政府減稅政策之用的規定，共和黨籍州政府首長後來在聯邦法院發動挑戰，共有21州的州檢察長在美國商會(U.S. Chamber of Commerce)等組織支持下向聯邦法院提告，這些代表工商企業的組織則在立場傾向保守的共和黨執政州力推企業減稅政策。

報導指出，所有提告案件幾乎都是共和黨籍地方首長勝訴；共和黨籍首長主張華府無權過問各州如何使用紓困款項或訂定稅務政策的論述，獲得法院認同。

「稅務基金會」(Tax Foundation)統計，在過去兩個會計年度當中，全美有24州推出降低所得稅、銷售稅等減稅措施，雖然其中沒有任何計畫與聯邦疫情紓困補助具有直接關聯，但某些州是用聯邦補助款項填補減稅計畫的財務空缺。

華盛頓郵報指出，州政府與地方政府使用聯邦疫情紓困補助爆發爭議，反映了華府對於疫情發生以來累計發放高達5兆元緊急紓困款項的監督問題。各種貸款、補助、支票發放及支援計畫，總金額超過聯邦政府2019會計年度規模，但層出不窮的詐騙、濫用等案例因此衍生。

紓困 疫情 共和黨

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