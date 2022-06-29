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把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

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把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

編譯孫梁／綜合29日電
維吉尼亞州警方28日說，一個嬰兒被意外地遺忘在車上死後數小時，他的父親寫下自殺聲明隨即自盡。(取材自推特)
維吉尼亞州警方28日說，一個嬰兒被意外地遺忘在車上死後數小時，他的父親寫下自殺聲明隨即自盡。(取材自推特)

維吉尼亞州警方29日說，一名嬰兒疑因在高溫下被意外地留在車上死亡數小時後，他的父親也因愧疚，寫下遺書自盡。

維州切斯特費德郡(Chesterfield)警局聲明說，他們28日上午11時30分接到電話，說一名18個月大的男嬰待在一輛沒有人的車裡數小時後喪命。不久警方又接到新舉報，說男嬰的父親寫了自殺聲明，在維州米德羅仙鎮(Midlothian)寓所後的樹林裡開槍自殺。

警方趕到時發現，車子停在房屋車道，車門敞開，車裡有一個兒童座椅，但沒有人；警員後來在屋內發現男嬰的屍體，房屋後樹林裡有一具成年男屍，顯然是自戕。

警方初步調查認為，父親是無意地把嬰兒留在車上數小時，當發現兒子死在車上時，便把孩子的屍體抱回家，然後走出家門，到樹林裡開槍結束了自己的性命。

美國廣播公司(ABC)在當地的附屬媒體WRIC電視報導說，自殺父親的年齡37歲，他的車在他上班的地點至少停了三小時。警方表示，父親在發現兒子死在車裡後，將死訊告知了一名家人。

當地警方聲明說：「這是一個可怕的連環悲劇，這戶家庭的親友仍在經受痛苦，我們的心與他們在一起。」

警方沒有公布嬰兒的死因，也不確定是否為熱死，但認為可能是中暑而死，考慮定性為意外死亡。米德羅仙鎮28日當天的最高氣溫是華氏81度，警方說，在陽光的直射下可升至100多度。該鎮位於維州里奇蒙(Richmond)以西約20哩。

全國安全協會(National Safety Council)的資料顯示，全美今年至少有七名兒童中暑死亡，全國每年平均有38名15歲以下的兒童因被遺忘在車上而熱死。

國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)指出，兒童體溫的升高速度比成年人快得多，要快上三到五倍。體溫升至104華氏度時兒童就會中暑，升到107度就會致命。熱天被留在車上，他們的體溫會迅速升高，幾分鐘就可能熱死。」

WRIC電視台報導說：「兒童熱死的現象每年都發生，我們能做的就是從中記取教訓。」

維州 維吉尼亞州 高溫

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