科州聯邦眾議員布波特初選告捷 其他陰謀論支持者落敗

科羅拉多州初選最新結果，尋求連任的共和黨籍科州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)初選告捷，領先主要挑戰者。Getty Images

科羅拉多州初選28日登場，根據所有票數接近開完的最新結果，尋求連任的共和黨 籍科州聯邦眾議員 蘿倫‧布波特 (Lauren Boebert)初選告捷，領先主要挑戰者、州議員柯朗(Don Coram)將近30%。不過，其他三名支持選舉陰謀論的候選人，在科州共和黨初選中則紛紛落敗。

國家廣播公司(NBC)報導，極右派的布波特在科州第三選區共和黨聯邦眾議員初選中，擊敗走中間路線的挑戰者柯朗。布波特在初選中獲得前總統川普背書，競選期間爆發選舉募款帳號出現哩數報銷爭議。

科州梅沙郡(Mesa County)委員提娜‧彼得斯(Tina Peters)遭控對投票機動手腳而遭10項罪名起訴，今年稍早向法院辯稱無罪。有線電視新聞網(CNN)報導，彼得斯參加共和黨州務卿初選，開票結果輸給前任傑弗遜郡(Jefferson County)委員安德森(Pam Anderson)。

曾參加2021年1月6日國會暴動的科州議員漢克斯(Ron Hanks)，曾大量散布沒有根據的選舉陰謀論及選舉舞弊說詞。CNN報導，開票結果顯示，漢克斯在共和黨聯邦參議員初選當中，敗給了企業家歐狄(Joe O'Dea)。歐狄將在今年11月期中選舉挑戰現任民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)。

前任科州帕克市(Greg Lopez)市長羅培茲(Greg Lopez)支持選舉陰謀論，曾說堅信前總統川普贏得2020年總統大選。羅培茲角逐共和黨科州州長初選，結果輸給了科羅拉多大學董事會(University of Colorado Board of Regents)董事加納爾(Heidi Ganahl)。加納爾將在11月選舉挑戰民主黨籍現任州長波利斯(Jared Polis)。