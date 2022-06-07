世界OnAir／這位西裔美國人中文流利 還跟室友學福州話

胡安在學習做河南燴麵。(胡安提供)

年僅32歲的胡安(Juan Valentin)，已經學習和使用中文14年。他是西語裔美國人，在紐約市皇后區出生長大，卻說著一口流利的中文，「我現在中文說得比西班牙語好。」

胡安目前住在紐約華人 聚集區法拉盛 ，從大學二年級搬到那裡起，一住就是10年。每天，他用中文買菜，跟商家閒聊，口語可謂到達了爐火純青的地步。如果不看臉只聽他的聲音，你恐怕很難意識到自己在跟一位西語裔美國人對話。

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胡安大學選擇的專業是旅遊管理，自那時起他便夢想日後用多種語言做導遊、開餐館、廣交朋友。這個目標驅使他花閒暇時間學習多門語言。胡安自稱會十門語言之多，但他自認為中文是他所有外語中學得最好的。

接受「世界OnAir 」專訪時，胡安表示，他最開始對中文感興趣，其實是因為在學習其他東亞語言，包括日語和韓語。「日語詞彙有60%來自中文外來詞。如果你了解中文和日語之間的音變規律，日語就相當於一個方言一樣，學起來特別輕鬆。」

胡安參加漢語橋中文比賽，獲得過全美亞軍。(胡安提供)

胡安中文水平如此之高，可以說跟他長期以來堅持的習慣密不可分。胡安在聖約翰大學唸書期間，結交了不少中國留學生 朋友，在與他們的對話中鍛煉口語。學習中文一年半後，為了進修中文水平，他甚至挑了一個暑假去台灣，天天用中文跟人交流。學習中文三年之後，他在朋友的鼓勵下參加了孔子學院舉辦的漢語橋中文比賽，獲得東北地區一等獎以及全美二等獎。

為了更好地鍛煉中文水平，胡安甚至想到了一個出其不意的進修大法——給自己找講中文的醫生。但他堂堂一個講英語的美國人，怎麼才能讓醫保公司給自己聯繫中文醫生？胡安說，他首先用英文致電保險公司，但提出的「講中文」要求讓客服不解；後來他再致電時，假裝自己只會講中文，要求客服找中文醫生，客服很快就給他推薦了講中文的家庭醫生和牙科醫生。自那時，胡安這位西語裔美國人，便一直在看講中文的醫生，已經超過五年。

慢慢地，中文不僅僅是胡安熟練的一門語言，更提供給他一些對生活方式和個人觀念的思考，「華人文化的很多觀念，我都應用在了自己的生活上」。胡安表示，譬如重視教育、家庭，孝順父母等等的華人觀念，跟更加崇尚個人發展的美式觀念，有許多不同之處。這種對比，也讓他自省自己是否忽略了家庭。他於是開始更加頻繁地給父母和弟弟打電話，跟家人的關係也因此變得更好。

胡安坦言會中文給他打開了許多機會的大門。圖為胡安給大衛洛克斐勒二世做翻譯。(胡安提供)

此外，中文作為一把「鑰匙」，也給胡安打開了不少機遇的大門。中國企業家王石和伴侶田樸珺來美參觀洛克斐勒家族農場時候，胡安經由朋友的介紹，成為了他們的隨行翻譯。胡安感歎，「很多人可能不會想到，會說中文能讓你認識到更高一層的美國人。」

胡安最近在跟福州人學習福州話。(胡安提供)

更有趣的是，胡安對語言的好奇心從未止步，最近他甚至在學習福州話。對學習新方言特別上心的他，甚至為此搬家到福州房東的屋子，打電話咨詢時第一句就問「你是哪裡人？我可以跟你學福州話嗎？」現在胡安學習福州話已經有三個月，憑藉好不容易從網路搜刮到的僅有兩本教材，加上每天跟福州人對話，胡安已經能夠說起簡單的福州話。

胡安開設面向華人的英語培訓機構，帶學生進行課外活動。(胡安提供)

現在，胡安也依靠流利的中文水平，開設了一家語言培訓機構，專門面向以中文為母語、想要學習英語的華人。在他教過的700多位學生中，他自言最成功的案例是，一位學生從一開始完全不會英語，到跟他學習了六個月之後，能夠用英語買東西、點餐，甚至講故事和笑話。

更多關於胡安英語培訓機構以及他個人社群網站的消息，請參考胡安的網站：https://englishcommconsulting.com/。