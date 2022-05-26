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德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

中央社德州烏瓦德鎮25日綜合外電報導
羅布小學外為罹難者樹立起十字架。(美聯社)
羅布小學外為罹難者樹立起十字架。(美聯社)

德州槍擊案目擊者表示，攻擊開始不久，警察就趕到現場，但即使旁觀者催促他們衝進學校，警察仍沒有動作，大屠殺持續超過40分鐘，直到槍手被邊境巡邏隊擊斃後才落幕。

美聯社報導，24歲的卡蘭沙（Juan Carranza）說，攻擊開始不久，警察就抵達現場，附近的婦女對警察大喊：「衝進去！快進去！」但警察並沒有進去。

卡蘭沙家對街就是案發地、位於烏瓦德鎮（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School），當時他在家門外親眼目睹這一幕。

哈維爾．卡薩雷斯（Javier Cazares）的4年級女兒賈克琳（Jacklyn Cazares）在槍擊案中喪生。他說，當他聽說發生槍擊事件時，直接衝到學校，抵達時警察仍聚集在大樓外。

他對警察沒有行動感到惱火，當下想要和幾名路人一起衝進學校。「讓我們衝進去，因為警察沒有盡他們本分。本來可以做得更多。他們毫無準備。」

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案發幾分鐘前，卡蘭沙看到18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）把卡車撞進校外溝渠裡，隨後下車拿起他的AR-15型半自動步槍，向附近殯儀館外的兩個人開槍，所幸他們沒有受傷並馬上逃走了。

警方表示，拉莫斯接著在校外「遇到」一名學區保安人員，當局關於這兩人是否交火說法不一。德州公共安全廳發言人康西丁（Travis Considine）說，拉莫斯跑進校園後，向大樓外兩名抵達現場的員警開槍，導致兩名員警受傷。

進入學校後，拉莫斯衝進一間教室開槍濫射。

德州屋瓦德鎮當地報紙用全黑的頭版，悼念羅布小學槍案罹難者。(美聯社)
德州屋瓦德鎮當地報紙用全黑的頭版，悼念羅布小學槍案罹難者。(美聯社)

德州公共安全廳的奧利瓦雷斯（Christopher Olivarez）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「他把門鎖上，然後開始向教室裡的孩子們和老師開槍。」他說，所有遇害者都在同一間教室內。

德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）告訴記者，從拉莫斯向學校保安人員開槍，到邊境巡邏隊將他擊斃，整個過程有40分鐘到一個小時。不過該部門發言人後來表示，他們無法準確估計槍手在校內待了多長時間，或何時被擊斃。

麥克洛說：「底線是執法部門在現場。他們確實立即參與行動，他們確實控制住教室內的情況。」

此外，一名熟悉調查情況的執法官員表示，邊境巡邏隊員在突破教室門時遇到困難，不得不讓一名學校工作人員拿鑰匙開門。該官員不願透露姓名，因為他無權公開談論正在進行的調查。

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卡蘭沙表示，警察應該早點進入學校阻止槍手。他說：「他們（警察）有這麼多人，而槍手只有一個人。」

尤瓦爾迪鎮是個拉丁裔占多數的小鎮，人口約1萬6000人，距離墨西哥邊境約120公里。 羅布小學有近600名二年級、三年級和四年級的學生，學校建築是單層樓磚瓦結構，位於一個住宅區，周邊大多是普通民宅。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

警察 邊境 德州

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