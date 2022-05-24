世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

想念家鄉的時候，您最先想到的是什麼？對於很多人來說，或者是最熟悉的味道。不少華人家庭的廚房都會常備的食物中，少不了一盒寶島肉鬆。但這個家喻戶曉食品背後的故事，您又知道多少？

1952年，施駿發在台灣創辦了寶島肉鬆。當時他便有個夢想——去美國，去這個世界的大熔爐，憑藉自己擅長的手藝，把好味道帶到大洋彼岸，跟所有人分享自己文化裡的「慰藉食物(comfort food)」。1980年，寶島肉鬆正式在愛阿華州 設廠，這源自台灣的好味道，就這樣開始在美國落地生根。

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如今70年過去了，寶島肉鬆在施駿發孫女施正懿(Jennifer Shih)的手中得以延續。接受「世界OnAir 」專訪時她表示，能夠持續供應肉鬆、肉脯這樣充滿亞洲鄉情風味的食物給在美的亞裔 家庭，本就是十分幸運的事，「肉鬆這個產品在許多亞裔家庭裡，都是必不可缺的。我們的成功，其實也是來源於大家對肉鬆這個產品的喜愛。」

施正懿在訪問中多次把寶島肉鬆稱為「家族的小企業」。很難想象，這個廣銷全美、熟客不計其數的老字號，總共其實只有22位員工。她坦言，因為人手有限，寶島肉鬆不像流水線大廠一樣部門畫分得那麼完善，這就意味著作為公司經理的她，大小事都需經手。到現在，施正懿已經管理寶島肉鬆17年之久，也見證了這家族企業員工人數的翻倍。

寶島肉鬆在美國的發展，也伴隨了施正懿的成長路，甚至可以說是貫穿了她自童年到成年的每個階段。她四歲時跟隨父母親移民美國，在愛阿華州長大。家人選擇移民到這個農業大州，正是看中了愛阿華的大豆、玉米等農作物豐產，這樣的沃土也會是建養殖場的風水寶地，也就意味著會給店裡生產豬肉鬆和豬肉脯，帶來上佳的原材料。

寶島肉鬆在愛阿華州的養殖場。(施正懿提供)

但在生活上，舉家從台灣遷居愛阿華，也有它的挑戰。施正懿與父母剛搬到愛阿華時，住在以白人為主的偏遠小鎮上，附近除了他們家，基本上沒有亞洲人，再加上語言障礙，一開始在美生活充滿挑戰。

施正懿後來在愛阿華大學(University of Iowa)讀書，主修英語文學，也正是在上大學的過程中，她的爸媽提出了讓她繼承家族企業的想法。處於仍在試圖弄清自己興趣所在的大學時期，施正懿坦言她也有過自己的掙扎：一方面想要擁有更加豐富的人生經驗，去試試別的工作內容；另一方面又深知寶島肉鬆對家人的重要性，而且自己對店裡大小事已經十分熟悉。她表示，回家繼承家業這個決定，思考的過程的確是漫長而艱難，但最終做出決定時並沒有猶豫。

施正懿的成長過程跟寶島肉鬆密不可分。她記得小時候，爺爺奶奶在店裡忙碌，她在樓下玩耍；她記得從小學到初中到高中，日常生活都離不開店裡的大小事；她記得即便大學校園離店裡有六個小時車程之遠，節假日的時候她還是會回到家裡幫忙。

「我的爺爺奶奶1952年在台灣創立了寶島肉鬆，他們和我的爸爸媽媽灌注了許多努力和心血在這個產品裡面。我覺得繼承這個家族企業，是我對他們的責任和義務。」

如今寶島肉鬆在施正懿的手中穩步前進。她坦言，對於公司來說很幸運的是，在全球疫情 大流行的情況之下，生意也沒有受到太多影響，「因為在疫情之下大家還是需要食物」。在過去十年裡，加上美國人口的持續增長，寶島肉鬆也越做越好，營業額持續上升，公司員工數量也比自己接手時翻了一倍。

經營一個家族企業，自有它的難與易。施正懿表示，當工作內容關係到家族企業利益本身，有時候私人和工作的界限分不清，「相信每個管理家族企業的人，都能理解我的處境」；但同時，由於跟家人一起工作，安全感來源於可以相信和依賴身邊的人，並且從他們身上學到寶貴的知識。

寶島肉鬆相信是每個華人家庭廚房裡少不了的常備食物。(施正懿提供)

「家族企業的美妙之處是，我爸爸的技術是從我的爺爺奶奶身上學習的，他學到的也教給了我。幾代人智慧的融合，成就了我們家族企業產品的傳承。」

如今作為兩個小孩的媽媽，施正懿坦言也思考過繼續傳承家族事業一事。他一方面也想要小孩能出外看看，做自己覺得開心的事情，對前途有自己的抉擇，一方面也希望他們以後能跟自己一樣珍視家族事業。施正懿說，他們現在還小，未來還有很多可能。

「但至少他們很愛吃我們的肉鬆肉脯，總是讓我帶點回家。」