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奇異博士就是威 北美票房連霸3周

中央社洛杉磯22日綜合外電報導
「奇異博士2：失控多重宇宙」持續稱霸北美票房。(美聯社)
「奇異博士2：失控多重宇宙」持續稱霸北美票房。(美聯社)

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「奇異博士2：失控多重宇宙」周末以約3160萬美元成績持續稱霸北美票房，「唐頓莊園：全新世代」則堂堂登上亞軍。

法新社報導，英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映3周以來，在美加累計有3.42億美元表現，海外有4.61億美元收入，全球票房總計來到8.03億美元。

「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era）則有穩健的1600萬美元成績，這樣的表現對這部從英國熱門影集登上大銀幕的作品來說，並不意外，但這或許顯示出，疫情大流行年代最不願進戲院的年長影迷們也開始回籠。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說，「這是絕佳的開片成績」。他還注意到，「唐頓莊園：全新世代」有近半的買票觀眾年紀都在55歲（含）以上。

他表示，「唐頓莊園：全新世代」的編劇兼製片朱利安費羅斯（Julian Fellowes）在這類英國時代劇的地位，如同科幻片的喬治盧卡斯（George Lucas）。

20至22日期間排名第3的是動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），進帳610萬美元。

合家歡片「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）自上周末下滑1個位置來到第4，收入390萬美元。

第5的是最新恐怖片「們」（Men），票房330萬美元。這部由「人造意識 」艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）執導、傑西伯克利（Jessie Buckley）主演的作品，在影評網站CinemaScore得到罕見的D+成績。

第6至第10名的電影依序為：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），310萬美元；「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），190萬美元；「燃火的女孩」（Firestarter），190萬美元；「失落謎城」（The Lost City），150萬美元；「北方人」（The Northman），100萬美元。

英國 奇異 媽的多重宇宙

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