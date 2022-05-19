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美國總統官方推特 近半追隨者是假帳號

編譯陳韻涵／綜合19日電  
拜登總統的私人推特帳號@JoeBiden，3432萬名追隨者中有43%為假帳號或不活躍帳號。(推特截圖)
拜登總統的私人推特帳號@JoeBiden，3432萬名追隨者中有43%為假帳號或不活躍帳號。(推特截圖)

推特(Twitter)假帳號風暴愈演愈烈，受眾研究公司「Spark Toro」18日公布分析報告指出，隨著政權更迭交接的美國總統官方推特帳號(@POTUS)的2235萬名追隨者中，有49.3%為機器人假帳號或不活躍帳號；拜登總統私人推特帳號@JoeBiden的3432萬名追隨者則有43%假帳號或不活躍帳號。

Spark Toro布分析數據之前，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)本月中旬才以推特平台上的假帳號眾多為由，宣布暫緩高達440億元的收購協議。 

未經認證的推特帳號大多由機器人操作，模仿人類互動以達特定目的，如股票數據、即時路況更新，或傳播錯誤資訊甚至詐騙訊息。 

Spark Toro分析，美國總統官方推特帳號(@POTUS)的2235萬名追隨者中，有1100萬個追隨者是機器人或不活躍帳號；該帳號由現任美國總統拜登(及其團隊)負責經營，換言之，該帳號目前有49.3%推特追隨者是假帳號。

Spark Toro的計算方式考量該帳號能否觸及，以及能否辨識其帳號，後者包括詐騙、機器人、宣傳，或僅因該使用者不再活躍於推特。

前總統歐巴馬是第一位利用美國總統官方推特帳號(@POTUS)，直接與選民在線上交流的最高統帥；歐巴馬卸任後，該帳號交給川普管理，歐巴馬則改用@POTUS44的卸任總統官方推特帳號。

川普卸任後保有@POTUS45的卸任總統官方推特帳號，該帳號經分析後顯示，約有42.4%的假追隨者；川普的私人推特帳號@realDonaldTrump在國會暴動事件後遭推特停用至今，因此無法探究其追隨者的真假比率。

Spark Toro分析指出，美國總統官方推特帳號(@POTUS)有49.3%假帳號追隨，而拜登的私人推特帳號(@JoeBiden)的3432萬名追隨者中，假帳號比率也不低，占43%。

推特自家數據顯示，每日使用的活躍帳戶約2億2900萬人，機器人或詐騙帳號僅占不到5%。

推特 拜登 詐騙

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