嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

嬰兒配方奶粉供貨吃緊已有數月，現在更惡化。 (Getty Images)

全國嬰兒配方奶粉供貨吃緊已有數月，目前更有惡化之虞；廠商表示已全力生產之中，但仍無法滿足當前需求。數據指出，今年4月嬰兒奶粉缺貨率跳升到40%，零售商紛紛祭出限購措施，專家指出，嬰兒奶粉恐繼續成為市場最受影響產品之一。

有線電視新聞網商業台(CNNBusiness)8日報導，Datasembly 數據公司指出，2021上半年嬰兒奶粉缺貨率在2%到8%之間，去年7月起開始劇烈上升，去年11月到今年4月之間，缺貨率攀高到31%；4月前三周，缺貨率再增9個百分點，目前站上40%。

Datasembly指出，目前愛荷華、南達科他、北達科他、密蘇里、德州及田納西六個州自4月24日起的那一周，嬰兒配方奶粉已全數售罄；有七個州4月初缺貨率在40-50%，現在有26個州供貨已告吃緊。

Datasembly執行長萊奇(Ben Reich)指出，嬰兒配方奶粉供貨問題受供應鏈失調、奶粉回收及史上最凶猛通膨三項因素影響而惡化，很不幸，這項商品目前變動性之大前所未見，公司估計嬰兒奶粉缺貨狀況將持續下去。

嬰兒配方奶粉供貨吃緊已有數月，現在更惡化。 (Getty Images)

連鎖藥妝店CVS及Walgreens都證實目前限制全國消費者每次只能購買嬰兒奶粉三罐；Walgreens聲明指出，正持續與供貨廠商合作，盼能最大地滿足顧客需求。

目標百貨(Target)發言人證實，線上購物客戶每次採買嬰兒奶粉最多四罐，但到店購買的客戶就沒限制。

顧客在社群媒體 分享照片，指沃爾瑪 (Walmart)百貨也實施類似限購措施，但沃爾瑪並未證實是全國皆然或某地區；有線電視新聞網商業台到沃爾瑪的嬰兒奶粉貨架，發現架上空空如也，另有告示指出每個客戶限購五罐。

因聯邦食品藥物管理局(FDA )關閉亞培(Abbott)企業在密西根州斯特吉斯(Sturgis)的奶粉工廠，嬰兒奶粉供貨雪上加霜；亞培是嬰兒奶粉生產大廠。

FDA 2月起回收亞培生產的三種嬰兒配方奶粉，原因是可能受到沙門桿菌等細菌所汙染，另建議全國新生兒爸媽別購買某些批量的亞培三種品牌奶粉。

亞培前員工在回收行動前幾個月向FDA示警，指他們擔憂該公司隱藏密州工廠製品的安全疑慮；四名嬰兒喝到亞培配方奶後，出現罕見的感染，其中兩名因此喪命；FDA於是下令回收亞培該廠生產的奶粉。

亞培公司發言人指出，FDA的回收令影響到密州奶粉工廠生產及配銷的各批嬰兒配方奶粉，但沒有證據指出亞培產銷的其他奶粉測出受沙門桿菌或其他致病原所影響。

現在新生兒爸媽要買嬰兒奶粉變得很麻煩，很多人指出要買到一罐都得花很長時間；有人得開車到隔壁州碰運氣，或上社群媒體求助。