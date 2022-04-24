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假造新冠檢測被重罰 他MIT畢業 曾在中國學少林功夫

編譯徐薏茹／綜合24日電
新冠病毒在美國造成許多人感染，卻有人利用檢測的機會造假詐財。(美聯社)
新冠病毒在美國造成許多人感染，卻有人利用檢測的機會造假詐財。(美聯社)

加州新冠肺炎檢測公司「同日科技」(Sameday Technologies)在全國經營「同日健康」(Sameday Health)檢驗中心，該公司謊稱新冠肺炎檢測結果能夠在24小時內出爐，實際上則提供顧客偽造的檢測結果。「同日科技」已同意支付2200 萬元以上罰款。

部分案件在顧客的採檢樣本送至實驗室之前，就將偽造的檢測結果交給顧客；某些樣本甚至完全未檢測。偽造檢測一人收取195元費用。

根據洛杉磯檢察官辦公室的刑事告訴狀內容，該公司清楚他們無法達到對外宣稱的服務，「同日科技」合作的實驗室告知該公司檢測結果無法在這麼短的時間內出爐。

市檢察官表示大約500人的檢測為假數據或偽造結果，該公司竄改舊有檢測結果的PDF檔案交給顧客。

告訴狀另外指出「同日科技」執行長惠頓巴赫(Felix Huettenbach)要求投保客戶在檢測過程接受醫師檢查。用現金支付的顧客並未被要求醫師檢查，也不被允許看醫師。

當局指控知名醫師托爾(Jeff Toll)為該公司顧客檢查，托爾辦公室向保險公司收取一次400元的費用。

托爾被指控抽取檢查獲取的部分利潤給「同日科技」，作為「回扣」；訴狀指出，這些檢查「無醫學必要」。

托爾必須支付280萬元賠償金，以及115萬元做為民事懲處，與「同日科技」的罰款分開。他在臉書否認有任何不當行為，表示和解不等於承認有罪，「我非常認真看待我的職業道德，並且對疫情期間我們照顧了多少的患者極為自豪。」托爾聲明他與「同日科技」是分開的獨立實體，他只有對「實際上提供」的服務收取費用。

達成和解後，「同日科技」在洛杉磯時報(The Los Angeles Times)的聲明表示：「早期，服務需求急遽增加，而供應短缺，我們未能達到顧客應得的卓越標準，我們已經修正2020年出現的問題，大量投資系統與遵守規定，以確保達到顧客的期待。」

根據「同日科技」執行長惠頓巴赫在領英（linkedin）上的自述，他畢業於麻省理工學院（MIT），十歲時曾在中國上海一處寺廟學習少林寺功夫。

檢測 洛杉磯 檢察官

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