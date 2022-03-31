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賓州大車禍 查出是80輛車連環撞 增至6死24傷

編譯孫梁／綜合報導
賓州警方公布對28日81號州際公路嚴重連環撞事故的調查結果，瞬間的強降雪導致80輛車在高速公路追撞，共造成六人死亡，24名傷者送醫。圖為其中一輛被撞壞的大卡車。(美聯社)
賓州警方公布對28日81號州際公路嚴重連環撞事故的調查結果，瞬間的強降雪導致80輛車在高速公路追撞，共造成六人死亡，24名傷者送醫。圖為其中一輛被撞壞的大卡車。(美聯社)

賓州警方日前宣布對28日81號州際公路嚴重連環撞事故的調查結果，在瞬間的強降雪導致能見度驟降的影響下，總計有80輛車在高速公路上追撞，其中商用卡車39輛，轎車41輛，共造成六人死亡，24名傷者被送醫治療。

賓州州警在賓州佛萊克維爾鎮(Frackville)說：「六名死者的身分將在通知他們的家人後公布。」

州警表示，突如其來的強降雪28日上午10時30分許來臨時，公路上的能見度極差，80輛車相繼撞在一起，而先前的估計是60輛車追撞。

州警在推特發文說，事故發生後，81號州際公路北向行駛的路段關閉，以便於救助人員清理現場，直至30日凌晨12時30分才開放，而南向行駛的路段在事發後數小時便已開放。

州警的調查報告指出，24名傷者被送到四家醫院救治。社群媒體公布的錄影顯示，撞車後許多人下車，站在雪地上，見到仍有車輛從後面飛馳駛來，連忙跳開躲閃，以免被撞。

影片也顯示，一輛失控的貨櫃拖掛車撞向一輛垃圾車，將垃圾車撞得原地打轉近180度；還有一輛油罐車著火，向空中噴吐濃煙和火苗。一輛多功能車撞向一輛轎車，又險些撞到站在路肩上的人，畫面中的公路籠罩在大雪和濃霧中。

一些車被基本燒毀，一些燒化的車輛黏在路面，增加了清理工作的難度；州警表示要對每一輛車細緻檢查，以確保不會有死者的遺骸。

賓州 降雪 社群媒體

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