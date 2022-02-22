CBS：全美學校人力不足 但越來越多老師選擇辭職

全美學校人力不足、教師需求量增加之際，越來越多老師卻在疫情出現後身心俱疲，紛紛選擇辭職。圖為羅德島州一家公立幼兒園的師生仍戴著口罩上課。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，全美學校人力不足、教師需求量增加之際，越來越多老師卻在疫情 出現後身心俱疲，紛紛選擇辭職。

全國教育 協會(National Education Association)在今年1月的調查中發現，55%受訪教師表示，打算比原本計畫的時間提早退休。調查顯示，75%受訪教師說，疫情之後因為學校出現人力荒而要幫同事代班、工作量增加，高達90%受訪老師說，目前工作上發生最嚴重的問題是身心俱疲。

原本在科羅拉多州索頓(Thornton)擔任西語老師的莎拉‧賀希(Sara Hirsch)說，疫情發生之後，老師工作量大增，要開更多的會，卻沒有時間能夠準備。賀希與擔任英語老失的丈夫商量之後，2021年12月提出辭呈，如今擔任「丹佛都會辯論聯盟」(Denver Urban Debate League)計畫及營運部經理。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)指出，2021年12月間，全美教育界出現5.4%職缺待補，相較之下，2020年12月全美教育界職缺只有2.6%。

賀希指出，疫情爆發之後，備課時間遭受嚴重擠壓，因為要參加許多額外會議，還要幫其他教職人員代班。她說：「我每周至少一次幫其他老師代課，因為代課老師嚴重缺人。」

報導指出，因為疫情而衍生的身心壓力，則對賀希個人健康造成影響。

她說，除了出現頭疼問題，還因為心悸嚴重而就醫，接受兩天的心臟檢查。她表示，辭職之前曾與副校長懇談，副校長詢問是否能提供任何支援，讓她願意留下，「可是我卻想不到任何事情」。

疫情期間工作壓力沉重，讓年輕老師也萌生退意。

猶他州 鹽湖城一所高中的29歲西語老師克里斯多(Colin Krysl)，任教資歷僅3年，卻覺得已經撐不下去。他表示，一旦妻子結束藥劑師實習，就可能辭去教職。談到決定離開的原因，他說，要做的事情太多，時間卻完全不夠，「我真的累壞了」。