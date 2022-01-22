我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

記者胡玉立／綜合報導
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

剛到喬治亞州亞特蘭大郊區探視女友的英國天體物理學者威爾森(Matthew Willson)，16日凌晨和女友躺在床上突遭橫禍，被窗外飛來流彈擊中頭部，送醫不治。此案不僅凸顯美國槍枝氾濫對安全的戕害，也成為英國頭條新聞，威爾森家屬聲稱要為無辜身亡的威爾森「討回公道」。

執法部門表示，現年31歲的威爾森剛自倫敦郊區徹特西(Chertsey)來美，16日凌晨2點左右他在喬治亞州布魯克海文(Brookhaven)遭流彈擊中時，正躺在女友旁邊。據報導，這對情侶是在威爾森於喬治亞州立大學擔任研究員時相識。

威爾森的女友謝波德(Katherine Shepard)告訴英國媒體，他們先是聽到一陣槍聲大作，她建議報警，威爾森回道：「當然，我相信他們只是在胡鬧。」這是威爾森死前說的最後一句話。然後，她看到他在黑暗中倒下，這才意識到他被子彈打中。她回憶自己試圖用毛巾止住他頭部的血，在他閉上眼睛、呼吸困難時一再要求他：「留在我身邊」。

布魯克海文警方聲明指出，子彈很可能是從公寓大樓外射入；這起槍擊事件似乎「涉及個人用一把或幾把槍胡亂開槍」，「這是毫無目的的行為，他是完全無辜的受害者。」

此命案成為英國頭條新聞；英國是全球槍殺率最低國家之一，有最嚴格的槍枝法律，其中包括持有槍枝前須全面背景調查。相較之下，「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據顯示，2020年是美國數十年來槍枝暴力致死最嚴重的一年，有近2萬名美國人喪生。

威爾森的姊姊告訴英國媒體，有人「只是為了好玩開槍；他們甚至不知道他們從我們這裡奪走了這麼美好的一個人。」「這一點也不合邏輯，」她表示，「我們要為馬修討回公道。」英國外交部表示，他們正與美國當局聯繫，且「正協助一位在美國去世的英國男子家屬」。

這起死亡事件也震驚了人口約5萬5000人的布魯克海文鎮。此地曾在2017年被居家安全組織列為喬治亞州排名第十的安全城市，是人口稠密的迪卡爾布郡(DeKalb County)最安全城市。警方敦促目擊者提供與槍擊案有關的任何訊息。

英國埃克塞特大學(University of Exeter)發表向威爾森致哀聲明表示，該校前博士生是「我們天體物理學團隊受人喜愛的成員」，「我們獲悉他在美國死亡的悲劇，我們的心與他的家人、朋友和同事同在。」

英國 喬治亞州 槍擊

上一則

席納瑪未挺取消費力把事拖 亞利桑納民主黨決議譴責

下一則

線上報稅需附上照片、申請ID.me帳戶？國稅局闢謠

延伸閱讀

大摩知名空頭悲觀預言：史指恐再跌20%

大摩知名空頭悲觀預言：史指恐再跌20%
喬治亞州離奇命案 他躺在床上時竟遭子彈射穿頭

喬治亞州離奇命案 他躺在床上時竟遭子彈射穿頭
演技太好？007製片曝丹尼爾克雷格「本人跟龐德不像」

演技太好？007製片曝丹尼爾克雷格「本人跟龐德不像」
新州捷運局族裔歧視 2員工獲320萬和解

新州捷運局族裔歧視 2員工獲320萬和解

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了