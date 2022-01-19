加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

美國加州 洛斯蓋圖一名婦女布魯加（Shannon Bruga）多次替就讀高中的兒子舉辦青少年喝酒性愛派對，被控39項罪名。受害少女之一昨天在法庭泣訴「被竊走純真」，請求法官不要給予那位加害者保釋的機會。

根據加州法院資料，現年47歲的布魯加另外一個名字是歐康納 (Shannon O’Connor)，她在2020至2021學年間，為高一的大兒子及朋友們舉辦青少年派對。那時，她兒子是高中足球隊裡高人氣的四分衛。

檢察官 所提的法庭文件指出，布魯加在自家為青少年供酒，當他們喝茫之後，「由她授意他們進行性活動…有些人是自願、有些人非自願」，受害青少年達15人。

檢察官提到，在父母們不知情的狀況下，布魯加掩護那些青少年在夜晚外出，並且禁止他們對外人談及祕密派對。

布魯加與任職科技公司高階主管丈夫的房子位於矽谷洛斯加塔斯（Los Gatos）山上，他們還有另一名年紀較小的兒子。那棟房子在上個月售出，她的丈夫與兒子現住德州。

一開始，許多受邀到派對的孩子一度覺得「那位媽媽很酷」。去年春天，布魯加帶著兩個兒子搬到愛達荷州 （Idaho），在當地也舉辦類似的派對。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，去年10月布魯加在愛達荷州被逮捕後，一直被關在舊金山灣區的監獄，她被控39項罪名，包括危害或傷害兒童的重罪、向未成年者提供酒品的輕罪、猥褻兒童和性侵犯等。18日是布魯加第二次向法院請求保釋。

代號Jane Doe 4的受害女孩在昨天的保釋聽證會上對法官指出，「布魯加竊走我的純真，留下這一輩子我難以抹滅的記憶」。

「我擔心她不會受到法律制裁」，女孩泣訴地說，布魯加傷害了許多年輕人，包括布魯加自己的年輕兒子。

根據起訴文件，有一次Jane Doe 4醉茫茫地躺在布魯加家中一個房間的床上，布魯加把保險套交給一名未成年男孩，女孩非常害怕，於是把自己反鎖在浴室裡。

受害女孩們的陳述中，包括被灌酒喝到吐、被要求與布魯加的大兒子或與其他男孩有性行為，若有人不配合，布魯加會予以「嘲笑」和威脅。她要求青少年要對家長隱瞞、教他們怎麼跟爸媽說謊。

有受害者家長告訴法官，「布魯加無視法律的存在、是名操縱大師」。另一名家長擔心布魯加獲得保釋之後，會持續騷擾或虐待她的孩子。法官將在下月3日裁定是否同意布魯加的保釋。