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華女遭斥「滾回你國家」伊州華裔議員發起連署聲援

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

住在伊利諾州首府春田市(Springfied)的華裔女子Xuna Hu，於民權領袖馬丁路德.金恩紀念日當天，於當地Lowe's(3101 Wabash Ave.)店，遭一名白人婦女顧客辱罵「滾回你的國家」事件，經本報報導後，引起眾多迴響，伊州華裔州眾議員馬靜儀18日發起連署請願，要求該店道歉，並承諾強化員工對於族裔敏感議題的訓練。

馬靜儀在獲知此事後表示，17日為民權領袖馬丁路德.金恩紀念日，1963年他發表「我有一個夢想」演說，希望有朝一日黑人男孩與女孩，將能與白人男孩與女孩一樣情同骨肉，然而經過近60年，竟然還是發生了這種事情，非常令人痛心。

馬靜儀18日在請願網站Change.org發起連署，要求Lowe's向Xuna發出道歉聲明，同時也要求該公司改善族裔等敏感議題的員工訓練，她呼籲大家踴躍加入連署。網址：https://chng.it/6Jv9tjx7fQ

Xuna與友人也發起「致信Lowe's執行長陳情」行動，希望一人一信，要求該公司執行長明確表態對族裔歧視零容忍，同時要求該公司強化員工族裔議題的培訓，並對Xuna道歉，相關信息可查詢：https://reurl.cc/xO9X11

Xuna說，她17日到店裡想要買火盆，當時只剩兩個，她拿下來後因為重量過重，因此打電話給父親過來幫忙抬上購物車再去結帳，這時有一對白人母女過來，其中年紀較長的母親對Xuna說，「你兩個都要？你結帳了沒？」Xuna回答她兩個都要買，但在等家人來幫忙搬運，因此還沒付錢，這時白人婦女說，「你還沒結帳就不算你的，我要拿走一個」。

Xuna客氣讓出其中一個火盆給該名婦女，沒想到這位女性不但沒有道謝，反而告訴她，「你要知道這就是美國法律，否則你滾回你的國家去」。

白人婦女發出種族歧視言論還理所當然，Xuna因此當場要求對方道歉但被拒，她隨後跟著白人母女到結帳台，並與在場的另一名白人男員工說明情形，以為可以獲得聲援的Xuna，卻大失所望。

該名男員工不斷告訴Xuna必須立刻刪除手機影片，且提到「 其錄影行為已經威脅到他與全店的安全」，雖然Xuna再三表示她有權錄影自保，且希望商店可以幫忙報警，但該位姓名為David的員工，依舊堅持要求Xuna刪除影片，明顯忽視白人婦女的歧視言論。

Xuna說，後來其他兩名店內員工出面協調，因為自己勢單力薄，她離開了該店，返家後決定將過程公布，希望喚起所有亞裔的重視，「種族歧視無所不在，不管是大都市或小城鎮，唯有勇敢發聲，才能保護自己、家人與下一代」。

➤➤➤馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(截自影片)
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(截自影片)

種族歧視 華裔 亞裔

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