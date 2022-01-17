NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

一名住在奧克蘭的小學教師示威抗議，認為應廣為派發N95口罩。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，Omicron變種病毒迅速擴散之際，購買N95口罩 以及接受病毒快篩的花費，反映貧富差距明顯，對某些民眾來說這筆額外開銷雖然惱人，但仍負擔得起，對其他族群而言卻是經濟上完全辦不到。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)14日更新口罩建議指南表示，拋棄式N95或KN95口罩能提供最高等級的保護效果。

報導指出，使用一次便要丟棄的N95口罩，每個平均花費約1元，病毒快篩劑每組單價約24元，這筆額外開銷讓某些民眾感到麻煩，但仍負擔起，其他族群卻手頭困難而買不起，凸顯美國社會貧富差異將隨疫情 進一步深化。

根據哈佛大學(Harvard University)社會學家薛奈德(Daniel Schneider)針對美國時薪制勞工 進行的「趨勢計畫」(Shift Project)滾動式調查，約有75%受訪勞工指出，疫情期間收支略為困難或非常困難，40%受訪勞工說若遇變故手邊拿不出400元存款急用，另外約20%受訪勞工表示因為財務拮据而三餐不濟。

薛奈德說，時薪制勞工沒有帶薪病假可休，身體不適仍要持續工作，因為必須有薪水養家活口。他說：「這些勞工站在面對病毒的第一線，我們要求他們購買高品質口罩，要他們花錢買快篩？」

他指出，對於許多時薪制勞工而言，花錢買N95口罩及快篩劑是不可能的，因為要顧及維持三餐溫飽，把避免疫情擴散的預防任務交給經濟困難的勞工，「真的很不切實際」。

報導指出，雖然聯邦政府推出新規，民眾購買病毒居家快篩劑可向私人保險公司申請費用報銷，但許多民眾卻無法作業程序的等候期間，某些民眾則沒有私人健康保險。

部分國會議員主張，拜登政府應該拿出更多行動，對抗病毒傳播。

國家廣播公司報導，加州民主黨聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)以及多位民主黨國會議員上周開始推動草案，要求政府為現居美國的所有民眾提供三個N95口罩。