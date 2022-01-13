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「疫」起漲不停…牛排、雞肉等6種食物漲 買菜錢飆高

中央社／舊金山13日電
食物價格升高，在家吃飯的成本漲得比外食更快。(Getty Images)
食物價格升高，在家吃飯的成本漲得比外食更快。(Getty Images)

疫情可能讓人們不旅行或不群聚，但民以食為天，沒有人可以不吃東西。新型冠狀病毒全球大流行，美國媒體報導今年肉類、蛋、蔬菜、穀麥類等食物會持續飆漲。

在「亞特蘭大新聞憲政報」（The Atlanta Journal-Constitution）服務的媒體人克蘭頓（Nancy Clanton）近日在一篇文章中表示，供應斷鏈、勞動力短缺及全美整體需求高，消費者物價還會持續攀升，提醒民眾做好心理準備。

她引述健康網站「吃這個，別吃那個」（Eat This, Not That，暫譯）的資料說，美國今年有6種食物將再漲價，包括牛排、雞肉、美乃滋、雞蛋、穀麥類和蔬菜。

這篇文章也發表在加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）網站上。

美國財經媒體CNBC報導，牛肉和小牛肉的價格在過去一年已上漲20.1%，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是牛肉生產大幅減緩的主因，而且所有的肉類都受影響，包含海鮮和豬肉。

肉品研究所（Meat Institute）執行長波茲（Julie Anna Potts）表示，消費者對肉類和家禽產品的需求從未像現在這麼高。

針對雞肉價格上揚的原因，全美雞肉委員會（National Chicken Council）主席布朗（Mike Brown）在去年底的新聞稿表示，雞肉價格年漲9%，同時是因為勞動力短缺的問題。

「吃這個，別吃那個」網站分析，把「卡車司機短缺及運輸延遲」納入成本，可以肯定地說「雞肉價格會持續攀升」。

雞漲價，蛋也不例外。美國有線電視新聞網（CNN）去年11月報導，蛋價在過去一年內漲了11.6%。一家主要產銷有機蛋的公司表示，為母雞補充營養的有機飼料成本達到歷史新高，疫情對營運的壓力仍在，因而不得不做出雞蛋漲價的決定。

CNN也報導，早餐穀麥片的價格去年秋天比2020年同期上漲5%，通用磨坊公司（General Mills Inc.）會在本月對公司生產的多款穀麥片產品調高價錢。

另外，「華爾街日報」近日報導，美國食品巨頭卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Co.）將對消費者預告旗下「許多產品要漲價」的消息，有些價格會上漲20%。美乃滋就是其中一項。

運輸成本提高也會反映在菜價上。華爾街日報提到，馬鈴薯、芹菜，以及重量較重的蔬菜價格將更高，部分原因就是運費上漲。

疫情 蔬菜 華爾街

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