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狼醫性侵 美體操協會、奧委會與近500名選手3.8億和解

記者胡玉立／綜合報導
美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟，曾性侵500多名女性選手。圖為國會參院2021年9月就此案舉行聽證，多名受害選手出席做證，包括國手奧運金牌得主西蒙‧拜爾絲(左起)、麥卡拉‧馬洛尼和艾莉‧雷斯曼、麥姬．尼科爾斯等人。(美聯社)
美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟，曾性侵500多名女性選手。圖為國會參院2021年9月就此案舉行聽證，多名受害選手出席做證，包括國手奧運金牌得主西蒙‧拜爾絲(左起)、麥卡拉‧馬洛尼和艾莉‧雷斯曼、麥姬．尼科爾斯等人。(美聯社)

500多名曾遭美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)性虐待的前體操女選手，與美國體操協會(USAG)和美國奧運及殘奧委員會(USOPC)達成3億8000萬元和解協議；體育史上最嚴重的性騷擾案，到此告一段落。

這是相關單位與納瑟性虐待受害者達成的第二項九位數和解協議；2018年，曾聘雇納瑟擔任校醫的密西根州立大學同意支付5億元，以解決332名納瑟受害者提起的訴訟。

奧運金牌拜爾絲 在獲賠名單上

13日的和解協議，是在印第安納州南區破產法院的美國體操協會破產程序中宣布；獲賠償的500多名體操選手，包括奧運金牌得主西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)、麥卡拉‧馬洛尼(McKayla Maroney)和艾莉‧雷斯曼(Aly Raisman)等人。

拜爾絲在今年東京奧運會比賽中，由於心理健康問題退出女子全能比賽，令外界大吃一驚。...
拜爾絲在今年東京奧運會比賽中，由於心理健康問題退出女子全能比賽，令外界大吃一驚。 (美聯社)

「再多的金錢也無法彌補已造成的傷害，及這些女性經歷的一切。」曾遭納瑟性虐待、後來參與和解談判的倖存者委員會成員丹霍蘭德(Rachael Denhollander)說，但談判總得結束，「因為這些女性需要幫助，而且她們現在就需要幫助。」

丹霍蘭德指出，許多受害者多年來一直與體操協會協商調解並等待賠償，以協助支付昂貴的心理健康治療費用；體操選手一直苦於焦慮、抑鬱和創傷後症候群，還有些人企圖自殺。

美國體操協會和美國奧運及殘奧委員會的保險公司，將支付3億8000萬元和解費用的大部分，但美國奧運及殘奧委員會同意以自有資金支付3440萬元，並將提供美國體操協會約610萬元貸款。

納瑟2018年2月在密西根州法庭上耹聽宣判刑期，連同州與聯邦的刑責，納瑟被判逾百...
納瑟2018年2月在密西根州法庭上耹聽宣判刑期，連同州與聯邦的刑責，納瑟被判逾百年徒刑。(美聯社)

這項作法代表該組織立場出現重大轉變，因為該組織過去主張納瑟並非奧委會雇員，不需要為納瑟的罪行負責，也不應成為納瑟相關性虐待訴訟被告。

美國體操協會 擺脫破產困境

美國體操協會因面臨訴訟重擔，2018年底申請破產保護，同年納瑟被判處終身監禁；此案在13日宣布和解，有助美國體操協會擺脫破產困境並自我糾正，免遭更多訴訟壓頂，也免於被取消奧運組織資格。

「美國體操協會對倖存者因組織的不作為而遭受的創傷和痛苦深表歉意。」USAG華裔總裁兼執行長梁莉莉(Li Li Leung，音譯)聲明指出：「我們共同提交的重組計畫，反映了我們對過去的責任和對未來的承諾。」

納瑟性虐待案還揭露聯邦調查局(FBI)接獲相關報案後，扮演了容許納瑟繼續性虐待罪行的角色；拜爾絲、馬洛尼、雷斯曼和前體操選手尼科爾斯(Maggie Nichols)9月曾在國會聽證會，指控FBI對納瑟性虐待案視而不見。

司法部已提出報告，詳細說明FBI在此案的諸多缺失。

納瑟因兒童色情罪名在聯邦監獄服刑60年；在承認七項性行為犯罪後，他另在密西根州被判處40至175年有期徒刑。

奧運 破產 拜爾絲

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