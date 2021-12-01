在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元

沃爾瑪。（美聯社）

使用輪椅六年的艾普爾·瓊斯(April Jones)將沃爾瑪 (Walmart)告上法院，她2015年在沃爾瑪店內踩上一個貨板上的釘子，結果鞋底穿透並刺傷腳面，到醫院診治但傷口感染，她先後做過三次截肢術，最後失去大部分右腿；南卡羅來納州 佛羅倫斯郡(Florence)陪審團1日裁決瓊斯應獲賠1000萬元，作為她過去和未來的醫療費 。

瓊斯的律師感謝陪審團的裁決，表示裁決向沃爾瑪傳遞的訊息是：只要佛羅倫斯郡一個人受到傷害，公司就要負責到底；瓊斯表示，1000萬元賠償將用來安裝家庭輪椅通道、購買義肢和用作醫療費。

沃爾瑪公司向法院提出動議，表示「我們盡力保證顧客的購物環境安全，並讚賞陪審團的工作精神，但不認為陪審團的裁決有足夠的證據」。

瓊斯2015年6月26日在沃爾瑪店內踩上釘子後感覺疼痛難忍，告知店員後去看急診，醫生打過破傷風針並開了抗生素；她數日後再看醫生，結果被告知右腳的一個腳趾頭感染，需要截肢；術後醫生又說，更多的腳趾頭還需截掉。

醫生建議瓊斯截掉部分右腳，但她拒絕，隨後開始看專科醫生，請家護每天上門照料。她八個月後一次受傷，發現右腳變黑；到醫院就醫後，結果是右腿自膝蓋以上截肢；瓊斯截肢後住院一周，又接受近一個月的康復治療。

瓊斯控訴說，受傷和截肢使她失去生活樂趣，性格也隨之改變，坐上輪椅她無法含飴弄孫，也不能去教堂，「坐上輪椅，想和孫子去迪士尼的願望也實現不了」。

但沃爾瑪的律師質疑陪審團的裁決，認為瓊斯不能證明是沃爾瑪把釘子放在地板上，而且公司也不知道地板上有釘子，況且刺在她腳上的釘子太短，不能用在貨板上。