駐日美軍一架F-16戰機迫降青森 疑引擎問題

駐日美軍一架F-16戰機昨天下午6時許迫降在日本 青森機場 ，導致8班民航機飛航受影響。美軍宣布，戰機在飛行中陷入緊急狀態 ，將2個副油箱拋棄在無人居住的地區。

日本放送協會（NHK）報導，昨天下午6時10分（台灣時間5時10分）左右，隸屬於美軍三澤機場（位於青森縣三澤市）的一架F-16戰機迫降在青森縣青森市的青森機場。

青森縣政府表示，截至昨晚10時，這架戰機還停留在青森機場的跑道上。縣府接獲來自美軍的聯絡表示「請勿靠近這架戰機」。

受到這架戰機迫降的影響，青森機場的民航機無法起降，包括飛航東京、大阪共8班民航機，有的取消航班有的則是返回出發地。

青森縣府表示，今天民航機能否利用青森機場起降，目前尚不清楚。

美軍昨晚11時宣布，F-16戰機在飛行中出現緊急狀況，將2個副油箱丟棄在岩木山附近無人居住的地區。

報導說，不清楚這架戰機包含駕駛在內，是否有人

受害。岩木山位於青森機場西南方約30公里，日本防衛省（相當於國防部）決定派職員前往現場確認情況。

朝日電視台報導，這架F-16戰機可能是引擎出問題，但尚未傳出有人受傷。事發時F-16戰機有2架在進行訓練，未緊急迫降的那一架戰機已飛回三澤基地。

NHK報導，隸屬於三澤基地的F-16戰機3年前也曾丟棄副油箱，當時丟棄的2個副油箱落在青森縣東北町的小川原湖，當地漁民擔心水質惡化，停止捕撈湖中的蜆約一個月。蜆是當地特產。

美軍之後公布調查結果表示，戰機在整備時出了差錯，將引擎內部的零件安裝耐久性較低的舊型零件，零件破損導致引擎起火。