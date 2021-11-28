護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

一名護士偷走類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)作為私用，並將之換成食鹽水，致使七名婦女取卵時承受極大痛苦；這七人日前控告耶魯大學 (Yale University)未能妥善管控生殖診所內的類鴉片止痛藥。

這七名婦人去年在康乃狄克州 耶魯生殖診所進行體外人工受孕的入侵手術，本應施打類鴉片止痛藥，但最後卻被施打食鹽水，因此承受極大痛楚。根據這些婦女與其伴侶在沃特伯里(Waterbury)州法院提出的訴訟，她們在手術過程中「放聲尖叫」，並在術後表示感到痛苦折磨，但仍遭忽視。

該名偷取芬太尼的護士多娜．蒙提康妮(Donna Monticone)於5月僅被判服刑四周，另加三個月的居家監禁，並接受三年的監督釋放(supervised release)。

檢察官 表示，在2020年6至10月間，有75%應注射到病患體內的芬太尼遭食鹽水稀釋；受害婦女全是康州橘郡(Orange)耶魯生殖內分泌與不孕門診的病患。

根據訴訟書，這些婦女全在劇痛下進行取卵手術；醫生在過程中插入一根粗針，穿過陰道壁、卵巢韌帶、卵巢、卵巢濾泡，抽吸出成熟卵。

該訴訟書指出，診所人員曾被提醒有關芬太尼供應的問題，包括病患在手術中尖叫，以及術後反應劇痛；但病患被告知，她們感到疼痛是因為周末無麻醉師在場。

病患指控耶魯診所從未調查這項回報，並將她們的痛楚淡化為「一般」疼痛；她們也表示，在2020年年初，耶魯搬遷診所至橘郡後，訂購大量芬太尼就地儲存以節省經費。

該訴訟指控耶魯人員未能遵守製藥程序規定，致使芬太尼易遭擅用，以及違反州與聯邦法，將逾175瓶的芬太尼儲存在無人監管且未上鎖的區域，也未進行維護措施，包括對可取得類鴉片藥物的人員進行篩檢。

該訴訟書指出，負責管理運送的人就是後來偷走芬太尼的護士。蒙提康妮現已離職，她對污染藥物認罪，並在聽審時向病患道歉；法官認為她配合調查且無前科，最後判刑四周，而非建議的五年。

蒙提康妮離婚後開始服用藥物，期間打了多年的監護權戰，法官表示，法庭無從完全確定其家庭問題；但受害婦女的律師表示，他的客戶對「單親媽媽的身分感到敏感」。