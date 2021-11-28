護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
一名護士偷走類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)作為私用，並將之換成食鹽水，致使七名婦女取卵時承受極大痛苦；這七人日前控告耶魯大學(Yale University)未能妥善管控生殖診所內的類鴉片止痛藥。
這七名婦人去年在康乃狄克州耶魯生殖診所進行體外人工受孕的入侵手術，本應施打類鴉片止痛藥，但最後卻被施打食鹽水，因此承受極大痛楚。根據這些婦女與其伴侶在沃特伯里(Waterbury)州法院提出的訴訟，她們在手術過程中「放聲尖叫」，並在術後表示感到痛苦折磨，但仍遭忽視。
該名偷取芬太尼的護士多娜．蒙提康妮(Donna Monticone)於5月僅被判服刑四周，另加三個月的居家監禁，並接受三年的監督釋放(supervised release)。
檢察官表示，在2020年6至10月間，有75%應注射到病患體內的芬太尼遭食鹽水稀釋；受害婦女全是康州橘郡(Orange)耶魯生殖內分泌與不孕門診的病患。
根據訴訟書，這些婦女全在劇痛下進行取卵手術；醫生在過程中插入一根粗針，穿過陰道壁、卵巢韌帶、卵巢、卵巢濾泡，抽吸出成熟卵。
該訴訟書指出，診所人員曾被提醒有關芬太尼供應的問題，包括病患在手術中尖叫，以及術後反應劇痛；但病患被告知，她們感到疼痛是因為周末無麻醉師在場。
病患指控耶魯診所從未調查這項回報，並將她們的痛楚淡化為「一般」疼痛；她們也表示，在2020年年初，耶魯搬遷診所至橘郡後，訂購大量芬太尼就地儲存以節省經費。
該訴訟指控耶魯人員未能遵守製藥程序規定，致使芬太尼易遭擅用，以及違反州與聯邦法，將逾175瓶的芬太尼儲存在無人監管且未上鎖的區域，也未進行維護措施，包括對可取得類鴉片藥物的人員進行篩檢。
該訴訟書指出，負責管理運送的人就是後來偷走芬太尼的護士。蒙提康妮現已離職，她對污染藥物認罪，並在聽審時向病患道歉；法官認為她配合調查且無前科，最後判刑四周，而非建議的五年。
蒙提康妮離婚後開始服用藥物，期間打了多年的監護權戰，法官表示，法庭無從完全確定其家庭問題；但受害婦女的律師表示，他的客戶對「單親媽媽的身分感到敏感」。
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