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舊金山80人快閃搶劫有再犯可能 精品店提心吊膽

中央社舊金山22日綜合外電報導
舊金山聯合廣場的路易威登店面已釘上木板防護。(美聯社)
舊金山聯合廣場的路易威登店面已釘上木板防護。(美聯社)

舊金山發生組織搶劫事件，80名歹徒搶劫灣區一家百貨公司後逃逸，警方仍在追緝強盜集團，並表示歹徒有再犯可能性。當地店家提心吊膽，蒂芙尼公司等珠寶店紛紛提早打烊。

警方20日晚間將近9時接獲通報發生集體搶劫案，地點在舊金山灣區胡桃溪（Walnut Creek）的諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom），嫌犯攻擊百貨公司兩名員工，並對另一人噴胡椒噴霧。現場有3人遭到逮捕，但數十人逃離現場。

➤➤➤80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

美國國家廣播公司（NBC）報導，事件發生後，警方警告當地商家與居民必須特別留意。

胡桃溪警方21日下午3時30分在社群網站發布社區資訊指出，警方「積極掌控情資，顯示昨晚在百老匯廣場諾德斯特龍百貨公司搶劫的歹徒，正在考慮於今天稍晚發動類似行動」。

警方稱，「這條訊息尚未被證實，但出於審慎，我們仍警告商家和居民做好準備」。

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警方21日晚間出動額外人力值勤。而受到20日事件影響，部分精品店家如蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）提早打烊。

員工鎖門前，最後招待了兩名顧客。其中一人說：「他們有點緊張。如果我目前在這區域的商家工作，我也會一樣緊張。」

胡桃溪市長威爾克（Kevin Wilk）21日晚間發布聲明表示，市政府正積極防範如20日搶案的事件再度發生。

➤➤➤舊金山核桃溪Nordstrom80人集體搶案 3嫌落網

案發地百老匯廣場購物中心附近的街道都已實施封路。諾德斯特龍百貨公司21日暫停營業。

華盛頓郵報報導，20日的百貨公司搶劫案，顯然和灣區這周末發生的連環搶案脫不了關係。

19日晚間在舊金山聯合廣場（Union Square）幾家高檔商店也發生集體搶劫事件。歹徒當時闖入包括路易威登（Louis Vuitton）等至少10間精品店。

從社群媒體流傳的影片可看到，歹徒把LV的櫥窗打破，衝進店洗劫，有一人爬上展示架，拿取最高層的手提包，有一人拖著大件的行李箱，還有一人抱著一大堆鞋子與衣服。

ABC7 News報導，聯合廣場搶案造成超過100萬美元損失。

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目前在舊金山州立大學教授刑事司法學的退休舊金山警探杜德里（Jim Dudley）表示，搶劫案猖獗，或許是企業政策，以及加州當局政策湊在一起釀成的結果。

他表示，許多店家對於扒手都有「不要追」的政策，而州檢察官在起訴重罪指控時，搶案的商品損失必須至少有950美元。

他受訪表示，這周末的打劫案「似乎經過謀畫，有犯案工具、把風者、逃逸車輛，還有人海戰術，目的就是要搜刮一空」。

舊金山 灣區 社群網站

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