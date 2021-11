在美牌照遭吊銷 中國電信美洲子公司聲請法院阻止

中國電信(China Telecom)美洲子公司在美營運牌照遭聯邦傳播委員會(FCC)撤銷,中國電信美洲子公司15日向上訴法院提出聲請,希望法院阻止委員會決定。(美聯社)

中國 電信(China Telecom)美洲子公司在美營運牌照遭聯邦傳播委員會(FCC)撤銷,中國電信美洲子公司今天向上訴法院提出聲請,希望法院阻止委員會決定。

聯邦傳播委員會10月26日以國家安全風險為由,要求中國電信美洲公司(China Telecom Americas)明年1月初之前停止美國 服務。

中國最大的電信公司中國電信今天告訴哥倫比亞特區聯邦上訴法院(U.S. Appeals Court for the District of Columbia),該公司必須在12月4日前知會客戶這項決定;還說,若不暫時阻止聯邦傳播委員會的行動,「就不得不停止重要營運,對其業務、聲譽與關係將造成不可挽回的傷害」。

聯邦傳播委員會認為,中國電信「遭受中國政府利用、影響和控制,極可能在沒有足夠法律程序、未受獨立司法監督的情況下,被迫遵從中國政府的要求」。

中國電信認為聯邦傳播委員會應先舉行聽證會,並指該機構考慮採取行動18個月,但未提供「存在迫近威脅」的證據。

記者詢問聯邦傳播委員會看法,尚未獲得回應。

中國電信獲授權在美國提供電信服務20年,根據參議院 報告,截至2019年,中國電信的全球用戶數超過3.35億,也對中國政府在美國的設施提供服務。該公司對法院表示,聯邦傳播委員會的行動將迫使其「結束在美國的全部行動轉售服務」。

該公司表示,「正積極與另一家服務供應商協商,使其能將行動服務客戶無縫轉移到另一家供應商。」