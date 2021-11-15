「美國又動起來了」 拜登簽署1.2兆基建案

拜登總統(中)在白宮南草坪簽署基建法案，國會議員及聯邦官員在旁見證此一歷史時刻。(路透)

拜登 總統15日簽署獲兩黨支持的1.2兆元縮水版基建法案，在政壇歧見加深之際，實為一項歷史性成就，但變革性卻不足；拜登認為基建案說明政府能夠團結，為人民帶來實際成果，盼能拉抬聲調，他也指派紐奧良前市長蘭德魯(Mitch Landrieu)協調並督導基建案實施。

在美國 通膨日益增長，且尚無法有效擺脫新冠疫情帶來的公衛與經濟風險時，拜登15日在白宮 簽署基建案，盼藉此重建支持度；有數名共和黨人到場，這可能是2022年期中選舉前最後一次見到兩黨合作。

「我即將簽署的這項法案證明，即便有人冷嘲熱諷，但民主黨和共和黨仍可團結並拿出成果。」拜登說，「這很難，但我們還是能夠團結，為美國人民完成某件重大的事。」

拜登總統(中)在白宮南草坪簽署基建法案，國會議員及聯邦官員在旁鼓掌，見證此一歷史時刻。(Getty Images)

拜登也提到面對中國和他國的經濟競爭之際，「基建案能夠帶來數百萬個新工作機會，帶動經濟成長，我們能夠在全球經濟競爭中獲勝。」

拜登前幾周民調直落，在基建案通過後，華盛頓郵報(WP)和美國廣播公司(ABC)聯合民調指出，就算基建案支持度達63%，拜登表現滿意度卻只有41%，不滿意度則高達53%。

根據此民調，僅有35%民眾認為，拜登上任前10個月完成很多或不少成就；白宮仍努力說服美國人，基建案有助緩解通膨、供應不足和勞力短缺所帶來的經濟壓力。

「我要跟美國人傳達的訊息是：美國又動起來了。」拜登說：「你們的生活也會變得更好。」

拜登希望將基建案喻為成功化解兩黨分歧的證明，並改善國家的飲用水、高速網路和逐步擺脫化石燃料。

「在華府中，我們太常因為堅持拿到我們想要的一切，而無法完成事情。」拜登預先準備的演講稿指出：「但這回基建案，我們一心要完成目標，我之所以參選總統，是因為我們只能靠妥協和達成共識帶領國家前進。」

拜登簽署歷史性的基建法案，開始重建美國基礎設施。圖為工人去年在匹茲堡修繕橋梁。(美聯社)

拜登未來幾天也將走出華府宣傳基建案；他16日將前往新罕布夏州視察橋墩整修，17日到底特律拜訪通用汽車(General Motors)的電動車組裝廠。

在簽署基建案前，白宮14日晚間宣布，由紐奧良前市長蘭德魯負責管理和協調基建案支出事宜；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日表示，基建案受到民眾歡迎，白宮視此為一大機會，希望能為人民帶來影響。

基建案頗具歷史意義，但是美聯社訪問多名歷史學家、經濟學者和工程師，他們歡迎基建案措施，但也指出政府過去數十年未能維持和升級美國基礎建設，這1.2兆元的基建案恐遠不足以彌補，也難應付當前氣候變遷威脅，亦不如羅斯福政府在二戰後推出的重大變革，包括禁止生產汽車和限速節油等。