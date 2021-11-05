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真人版玩命關頭 載大批高階顯卡的貨車在美遭竊

編譯林奇賢／綜合外電
近來顯卡「一卡難求」，甚至使人鋌而走險。圖片擷自EVGA官網
近來顯卡「一卡難求」，甚至使人鋌而走險。圖片擷自EVGA官網

挖礦風潮再起，卻遭遇全球供應鏈受阻、晶片短缺，導致顯卡大缺貨，甚至使人鋌而走險，不惜走向犯罪一途。美商艾維克（EVGA）日前坦承，自家RTX30系列顯卡一周前在運送過程中遭竊，儼然是真人版的「玩命關頭」。

EVGA產品經理弗里曼（Jacob Freeman）日前在EVGA玩家論壇張貼公告，一輛載著公司旗下GeForce RTX 30系列顯卡的貨車，在舊金山到南加州分銷中心的途中遭竊。儘管他未提供被偷走的確切數量，但他說這些顯卡的零售價介於330至1,960美元之間。若前往EVGA的官網，可得知這批顯卡包含RTX 3060，再到頂級的RTX 3090 KNGPN（搭載24 GB記憶體、360mm一體式水冷散熱器）。

這簡直像是好萊塢電影「玩命關頭」的情節。若唐老大一行人還對消費性電子產品有興趣，而不是到外太空飆車，他們現在肯定會竊取顯卡，不再是偷DVD播放器。

RTX 30系列的顯卡的轉賣價格經常是零售價的兩到三倍。竊賊很可能已將這批燙手山芋賣掉、賺進大把鈔票後逃走了。轉賣市場的顯卡難以追蹤，除非這些顯卡的買家上官網註冊，才會被通知自己買到的是贓物。

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