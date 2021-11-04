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國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

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國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

記者張筠／華盛頓報導
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。

2022年的變化要點包括，參加401(k)、403(b)、多數457計畫和聯邦政府節儉儲蓄計畫的員工，供款限額從1萬9500元增加至2萬500元。

此外，傳統個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠也有調整。

若納稅人滿足部分條件，則可扣除對傳統IRA的供款，若在一年中納稅人或其配偶在工作中有加入退休計畫，則扣除額或將減少，或逐步撤銷至完全取消，具體取決於報稅狀態和收入。向傳統IRA供款的具體收入逐步撤銷範圍如下：

有雇主提供退休金計畫的單身納稅人，逐步撤銷範圍從6萬6000元增加到7萬6000元，最高從6萬8000元提高到7萬8000元。

對於聯合報稅的已婚夫婦，如繳納IRA供款的配偶享有其雇主提供的退休金計畫，則逐步撤銷範圍從10萬5000元增加到12萬5000元，最高從10萬9000元提高到12萬9000元。

對於沒有雇主提供退休金計畫的IRA供款人，若其配偶享有雇主提供的退休金計畫，逐步撤銷範圍從19萬8000元增加至20萬8000元，最高從20萬4000元提高至21萬4000元。

對於有雇主提供退休金計畫的單獨報稅已婚人士，逐步撤銷範圍不受年度生活費調整的影響，且仍為0元至1萬元。

向Roth IRA供款的納稅人收入逐步撤銷範圍為：

單身人士和戶主，從12萬5000元增至14萬元，最高從12萬9000元增至14萬4000元；聯合申報的已婚夫婦，收入撤銷範圍從19萬8000元增至20萬8000元，最高從20萬4000元提高至21萬4000元；已婚單獨申報者的逐步撤銷範圍不受年度生活費調整的影響，且仍為0元至1萬元。

關於中低收入員工儲戶抵免優惠的收入限額調整為，已婚聯合申報者從6萬6000元提高至6萬8000元；戶主從4萬9500元提高至5萬1000元；單身與已婚分別申報者從3萬3000元提高至3萬4000元。

個人可為SIMPLE退休帳戶供款的金額從1萬3500元增至1萬4000元。

有關2022年與退休相關的生活成本調整信息，詳情可查閱國稅局公告https://bit.ly/3nVTbAt。

退休金 報稅 國稅局

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