曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

曼哈頓地鐵聯合廣場站(Union Square)於25日晚高峰時段發生一起持槍搶劫案件,一非洲裔男子搶劫未遂的後開槍射擊,造成受害者腿部中彈;該名嫌犯作案後並未罷休,又赴華埠主幹道堅尼路的道明銀行再次搶劫;當時一名華裔 顧客正在櫃檯使用現金付信用卡 費用,他轉身看到對方將槍口對準自己,嫌犯對他說「錢,更多的錢。」

警方表示,聯合廣場的槍擊案發生在下午5時左右,在一輛北向行駛的N線列車上,嫌犯接近了一名42歲的受害者,要求其交出手機 等隨身物品,兩人僵持不下,嫌犯開槍擊中受害者的腿部後逃逸,並未得手。

警方稱,該起槍案在14街站台引起騷亂,不少通勤客四散奔跑,場面至警方到達後才得以控制。

這名嫌犯在聯合廣場開槍後並未罷休,又到位於華埠堅尼路254號的道明銀行搶劫;警方表示,他攜帶同一把槍枝走進大堂。

當時,一名華裔顧客正在櫃檯銀行員工的幫助下,以現金付信用卡帳單;警方稱,當時受害者感覺身後有人距離很近,轉身一看就只見槍口對準自己,隨後便聽到人說,「錢,給我更多的錢。」

警方表示,這名華裔顧客的英語並不流利,但銀行櫃員也在案發時慌了手腳,把顧客原本準備還信用卡的現金交給了嫌犯;嫌犯起先要求5萬元,但拿到1000多元現金後即逃離現場。

根據兩起槍案發生的時間,以及受害者、目擊者描述的嫌犯體貌,警方表示,兩起案件係同一人所為。

截止記者發稿時,市警總局局長希爾以及市警高層仍在14街案發現場召開記者會。

As me leaving my shift, NQR up town is blocked (14st) due to police investigation (possible shooting?). Everyone please be safe. #nycsubway #unionsquare pic.twitter.com/LkNTpptB6Y