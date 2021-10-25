曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓地鐵聯合廣場站(Union Square)於25日晚高峰時段發生一起持槍搶劫案件，一非洲裔男子搶劫未遂的後開槍射擊，造成受害者腿部中彈；該名嫌犯作案後並未罷休，又赴華埠主幹道堅尼路的道明銀行再次搶劫；當時一名華裔 顧客正在櫃檯使用現金付信用卡 費用，他轉身看到對方將槍口對準自己，嫌犯對他說「錢，更多的錢。」

聯合廣場14街月台 通勤客奔逃

警方表示，聯合廣場的槍擊案發生在下午5時左右，在一輛北向行駛的N線列車上，嫌犯接近了一名42歲的受害者，要求其交出手機 等隨身物品，兩人僵持不下，嫌犯開槍擊中受害者的腿部後逃逸，並未得手。

警方稱，該起槍案在14街站台引起騷亂，不少通勤客四散奔跑，場面至警方到達後才得以控制。

槍口對準顧客「錢，給我更多錢。」

這名嫌犯在聯合廣場開槍後並未罷休，又到位於華埠堅尼路254號的道明銀行搶劫；警方表示，他攜帶同一把槍枝走進大堂。

當時，一名華裔顧客正在櫃檯銀行員工的幫助下，以現金付信用卡帳單；警方稱，當時受害者感覺身後有人距離很近，轉身一看就只見槍口對準自己，隨後便聽到人說，「錢，給我更多的錢。」

警方表示，這名華裔顧客的英語並不流利，但銀行櫃員也在案發時慌了手腳，把顧客原本準備還信用卡的現金交給了嫌犯；嫌犯起先要求5萬元，但拿到1000多元現金後即逃離現場。

根據兩起槍案發生的時間，以及受害者、目擊者描述的嫌犯體貌，警方表示，兩起案件係同一人所為。

截止記者發稿時，市警總局局長希爾以及市警高層仍在14街案發現場召開記者會。

As me leaving my shift, NQR up town is blocked (14st) due to police investigation (possible shooting?). Everyone please be safe. #nycsubway #unionsquare pic.twitter.com/LkNTpptB6Y — RT Magneto (@WXH07136580) October 25, 2021

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。