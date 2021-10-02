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研究：美實際死於警暴人數 恐比官方數字多一倍

中央社／華盛頓1日電
2020年5月佛洛伊德命案引爆全美針對警察暴力的示威，圖為「黑人的命也是命」（BLM）成員今年9月13日在Met Gala會場外抗議，遭到警方驅離。(路透)
2020年5月佛洛伊德命案引爆全美針對警察暴力的示威，圖為「黑人的命也是命」（BLM）成員今年9月13日在Met Gala會場外抗議，遭到警方驅離。(路透)

一份刊登於「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊的新研究發現，美國過去40年死於警察暴力的人數被低估，官方採計數字恐只有實際的一半不到。

研究首席作者之一、華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）研究員莎拉拉（Fablina Sharara）表示，這情況令人無法接受，「我們在所有其他案件的死因上都仰賴官方統計，包括癌症、自殺。從我們的角度來看，官方統計數據應準確無誤是很要緊的事」。

研究人員比較美國「國家生命統計系統」（National Vital Statistics System,NVSS）與另3個非政府的開放數據庫的警察暴力死亡數字，發現NVSS對1980到2018年間死於警察暴力的數字低報達55.5%。

研究顯示，這段近40年時間裡，非裔美國人死於警察暴力人數很可能是白人的3.5倍。

「國家生命統計系統」是蒐集全美所有死亡證明的官方系統，但研究人員發現官方數據在近40年的時間裡短報超過1萬7000名死於警察暴力者，這段時間真正死於警察暴力人數應為3萬800人。

低報者以非拉美裔黑人受害者為最大宗，估計過去近40年這個族群死於警察暴力人數達9500人，但官方數字卻僅3800人。

為這份研究做同儕審查的華盛頓大學醫學院副院長林道（Edwin G. Lindo）說：「當初現短報時，在科學上幾乎不可能做出好的決策。」

研究人員點出，許多醫檢師或法醫都出自警方部門，在採認死因是否屬於警察暴力時恐存在嚴重利益衝突，出現低報。

研究認為，除為法醫和醫檢師就如何在死亡證明中記錄警察暴力進行改進培訓外，也應管理相關利益衝突以減少錯誤遺漏和偏見導致的短報。此外，也應多利用開放性資料庫改進警察暴力的相關報告。

警察 美國 刺胳針

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