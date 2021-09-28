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世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

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世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

世界新聞網
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images

時序入秋，但全美疫情未見舒緩，每日確診率與死亡人數迭創新高，也給第一線醫護人員帶來難以承受之重。德州休士頓衛理公會醫院內科加護病房主治醫師許環麟表示，這波疫情對醫護最大的打擊是，以前幫助病人，他們和家屬會非常感激，現在醫治病人時，還要面對他們和家屬的質疑，一不小心還會挨告。

許環麟醫師說，疫情爆發以來，去年是N95口罩、防護衣等物資不夠，後來是護理人員不足，現在是物資、醫護都足夠，但是病床卻不夠。面對病人大量湧入，德州醫學中心所屬13家聯合醫院，確診數最多一天有5000人，其中有十分之一需要住院，幾乎和去年冬天的情形相當。

讓醫護人員痛心的是，去年冬天前因為沒有疫苗，無法有效控制疫情，患者多是年紀大、有基礎病者；這波疫情病患則是年輕人、基礎疾病較少者，他們或因群聚感染，或因工作接觸被傳染。許環麟醫師分析，ICU裡百分之90是沒打疫苗的人。

而德州特殊的政治因素，也讓醫護人員對染疫者心生戒備，會用比較委婉的方式詢問為何不接種疫苗？休士頓衛理公會醫院是全美第一家要求員工百分之百打疫苗的醫院，讓許環麟醫師印象最深刻的是，有一次自己在和病人家屬討論是否要拔管時，外面正有人在抗議打疫苗，形成鮮明對比。

數字會說話，許環麟醫師也用幾個數字來說明打疫苗的好處，在休士頓衛理公會醫院2萬6千名已打疫苗的員工，在這波疫情中只有10餘位確診者需住院，而沒有打疫苗的3百多位染疫者中，則有20幾位住院。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到來自台灣，目前也身兼康乃爾大學、德州醫學院臨床助理教授的許環麟醫師，談談新冠疫苗大家最關心的幾個議題。對於是否該打第三針，許醫師表示，目前數據還不是很夠，建議高風險族群和醫護人員，以及接種疫苗已超過6-8個月的人先施打，但一般民眾不妨等FDA核准後再決定也不遲。許醫師也認為，未來新冠流感化，每年打一劑新冠疫苗，可能是趨勢，可以和流感疫苗一併施打。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

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