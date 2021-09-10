前白宮發言人葛瑞珊將出爆料書 踢爆川普白宮內幕
雖然已有多名川普任內官員出版爆料書，但下個月即將問世的新書卻不同凡響，作者為曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)。出版社人士形容，書中將披露「令人吃驚的新醜聞」，葛瑞珊昔日白宮西廂同事則說，如今情勢好比葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」。
「眾生相」(People)雜誌報導，知情人士說，葛瑞珊將在新書裡踢爆許多「從來沒人聽過的內幕」，讓外界一窺白宮內部真相。
葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。
消息人士說，葛瑞珊出版爆料書一事，截至目前為止都處於高度保密狀態，提到出書事宜都以代號稱呼。葛瑞珊與其他曾經出版爆料書的川普政府官員不同之處在於，她在川普伉儷身邊分別任職多年，曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長，今年1月6日國會暴動發生後宣布辭職。知情人士說，葛瑞珊辭去公職後便與川普伉儷分道揚鑣，沒有保持聯絡，對於可能遭控過河拆橋，絲毫不以為意。
Axios新聞網站報導，葛瑞珊過去在白宮西廂共事的消息人士指出，得知葛瑞珊要出爆料書的當下，心中浮現畫面是葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」。消息人士說，葛瑞珊絕對知道川普白宮做過哪些骯髒事，「因為許多骯髒事就是她負責執行的」。
消息人士說，目前狀況彷彿葛瑞珊即將在川普世界放一把火，「屆時即使動用全世界水來救火，也挽救不了」，因為葛瑞珊知道許多第一夫人核心圈的秘密，掌握著其他幕僚不得其門而入的內幕。消息人士表示，新書出版後將在川普世界造成多大的焦慮，「筆墨難以形容」。
報導指出，知情人士說，葛瑞珊手邊掌握各種單據，因為擔任發言人的關係，她保留了許多資料，也知道各種事情的來龍去脈。
身為第一夫人期間，梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)對於個人隱私高度維護，幾乎不相信任何人。葛瑞珊是梅蘭妮亞的辦公室幕僚長，成了極少數獲准進出梅蘭妮亞住所的核心助理。消息人士指出，葛瑞珊目睹川普及梅蘭妮亞許多不為人知的層面，是其他幕僚不曾看到過的。
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