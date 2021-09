前白宮發言人葛瑞珊將出爆料書 踢爆川普白宮內幕

前白宮發言人史蒂芬妮.葛瑞珊(Stephanie Grisham)在川普伉儷身邊分別任職多年。(Getty Images)

雖然已有多名川普 任內官員出版爆料書,但下個月即將問世的新書卻不同凡響,作者為曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮 發言人史蒂芬妮.葛瑞珊 (Stephanie Grisham)。出版社人士形容,書中將披露「令人吃驚的新醜聞」,葛瑞珊昔日白宮西廂同事則說,如今情勢好比葛瑞珊「置身汽油湖邊,帶著微笑點燃火柴」。

「眾生相」(People)雜誌報導,知情人士說,葛瑞珊將在新書裡踢爆許多「從來沒人聽過的內幕」,讓外界一窺白宮內部真相。

葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題:我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行,訂於10月5日推出。

消息人士說,葛瑞珊出版爆料書一事,截至目前為止都處於高度保密狀態,提到出書事宜都以代號稱呼。葛瑞珊與其他曾經出版爆料書的川普政府官員不同之處在於,她在川普伉儷身邊分別任職多年,曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任,還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長,今年1月6日國會暴動發生後宣布辭職。知情人士說,葛瑞珊辭去公職後便與川普伉儷分道揚鑣,沒有保持聯絡,對於可能遭控過河拆橋,絲毫不以為意。

Axios新聞網站報導,葛瑞珊過去在白宮西廂共事的消息人士指出,得知葛瑞珊要出爆料書的當下,心中浮現畫面是葛瑞珊「置身汽油湖邊,帶著微笑點燃火柴」。消息人士說,葛瑞珊絕對知道川普白宮做過哪些骯髒事,「因為許多骯髒事就是她負責執行的」。

消息人士說,目前狀況彷彿葛瑞珊即將在川普世界放一把火,「屆時即使動用全世界水來救火,也挽救不了」,因為葛瑞珊知道許多第一夫人核心圈的秘密,掌握著其他幕僚不得其門而入的內幕。消息人士表示,新書出版後將在川普世界造成多大的焦慮,「筆墨難以形容」。

報導指出,知情人士說,葛瑞珊手邊掌握各種單據,因為擔任發言人的關係,她保留了許多資料,也知道各種事情的來龍去脈。

身為第一夫人期間,梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)對於個人隱私高度維護,幾乎不相信任何人。葛瑞珊是梅蘭妮亞的辦公室幕僚長,成了極少數獲准進出梅蘭妮亞住所的核心助理。消息人士指出,葛瑞珊目睹川普及梅蘭妮亞許多不為人知的層面,是其他幕僚不曾看到過的。