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共和黨參議員保羅財產申報：妻子去年購買瑞德西韋股票

記者顏伶如／綜合報導
共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul，圖)11日遞交參議院的財產申報顯示，他的妻子凱莉‧保羅(Kelley Paul)去年購買抗病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)製造藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)股票。路透
共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul，圖)11日遞交參議院的財產申報顯示，他的妻子凱莉‧保羅(Kelley Paul)去年購買抗病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)製造藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)股票。路透

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)11日遞交參議院的財產申報顯示，他的妻子凱莉‧保羅(Kelley Paul)去年購買抗病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)製造藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)股票

根據2012年通過的「防止國會內線交易法」(Stop Trading on Congressional Knowledge Act，STOCK Act)，國會議員不得進行內線交易或利用未公開訊息買賣股票，法案規定國會議員股票交易必須自45天內申報。保羅妻子是在2020年2月購買價值1000元至1萬5000元之間的吉利德科學公司股票，保羅卻拖了16個月才申報。

吉利德科學公司製造的「瑞德西韋」是第一個獲准用來治療新冠患者的藥物。

58歲的保羅是所有聯邦參議員當中，去年第一個染疫確診案例。不過，保羅康復之後仍數度反駁衛生機關頒布的防疫規定，多次與白宮防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)唇槍舌劍。

本周稍早，保羅發表聲稱戴口罩不能防止新冠病毒傳播的影片，結果遭到YouTube網站停權一周。

保羅發言人庫柏(Kelsey Coope)指出，保羅妻子股票交易延後一年多才申報，是因為當初申報時檔案傳輸出現錯誤。庫柏也說，凱莉‧保羅購買吉利德科學公司的股票後來虧損。

股票 防疫 瑞德西韋

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