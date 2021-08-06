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1夜燒掉1紐約市面積 迪克西大火 加州史上第3大火

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1夜燒掉1紐約市面積 迪克西大火 升級加州史上第3大火

記者張聲肇／綜合報導
已延燒數周的北加州野火「迪克西大火」連夜擴大，到6日已至少燒掉43萬2813畝，成為加州史上第三大火。（Getty Images）
已延燒數周的北加州野火「迪克西大火」連夜擴大，到6日已至少燒掉43萬2813畝，成為加州史上第三大火。（Getty Images）

已延燒數周的北加州野火「迪克西大火」(The Dixie Fire)連夜擴大，不僅把1000人小鎮綠村(Greenville)燒得寸草不留，仍持續擴散 ，24小時內暴增9萬7000畝，到6日已至少燒掉43萬2813畝，成為加州史上第三大火，也是目前全美燃燒面積最大的野火。

根據起火地點「迪克西路」取名的迪克西大火經過一夜的擴散，6日又增加110平方哩(約285平方公里)，比紐約市還大，加州森林與火災保護局發言人馬特羅(Mitch Matlow)說，撲滅它將是一場硬仗。

迪克西大火35%已獲控制，目前延燒面積仍有1751平方公里，未聞有造成傷亡，但仍對1萬家戶構成威脅。根據紐約時報「野火追蹤」，迪克西燃燒面積排名，從前一天加州史上第六大火躍居第三，也超越俄勒岡州南部的「靴統山火」( the Bootleg Fire)，成為全美最大野火。

靴統山火延燒41萬3765畝，火勢已87%獲控制。

燒毀了~我居住17年的「綠村」 

當初一眼就愛上綠村，和丈夫住在那裏17年、生養一兒的艾娃‧高爾曼(Eva Gorman )說，她心愛的家有祖母的餐椅、姑姑從義大利運過來的床，毀於一夕，簡直匪夷所思。

她匆匆逃離火勢前，僅帶走幾張照片、心愛的珠寶和重要文件。但大火焚燒後，留下的也難以補救，這殘酷的現實，她不得不面對。

普露瑪斯郡警長瓊斯( Todd Johns )估計，綠村一帶，至少100戶民宅遭焚毀；一輩子住在綠村的瓊斯，眼見故里一片荒煙，說「我心如刀割。」

心碎了~他心愛的圖書館和比薩店

37歲的密轍爾(Ryan Meacher)說他父親的房子也在綠村，被夷為平地，「彷彿一枚炸彈爆裂，如今一無所剩。」

密轍爾在綠村長大，現在住的草谷，也蒙受河火(the River Fire)的威脅。他最傷心的是，他心愛的圖書館和比薩店，都遭祝融之災。

該村被毀的還有一所特許學校、印地安谷歷史紀念博物館。全家逃到南邊的潔西‧艾蘇( Kjessie Essue)的先生就在特許學校服務。

不見了~燒成荒原 如電影般超現實

38歲的潔西說，全家逃離時，警鈴大作，陣風帶著濃濃煙味，吹吹過來，簡直就像在拍電影，「綠村如今一片荒原，好超現實喔。」

該郡國家森林局負責人卡爾頓(Chris Carlton)說，狄克西大火的延燒方向一變再變，「我們很多二、三十年經驗的滅火老將，都說從沒看過這種情況。」

加州消防局救火隊長阿惹貢(Chris Aragon)也說，火勢蔓延之速，簡直像和救火人員玩追趕遊戲，「跟我們10年前所見完全不同。」

加州史上10大野火，過去12個月就占了六個。

強風、高溫、乾旱加上枯葉乾柴，俄勒岡邊境夕斯奇尤郡(Siskiyou County)的羚羊大火，和內華達境內及沙加緬多東北部普雷瑟郡的河火，也在延燒，加州州長紐森已於5日宣布三郡進入緊急情況；7500名救火隊員正和大火拚搏，他們吸入大口濃煙，熱到虛脫，還得96小時不眠不休輪番上陣。

已延燒數周的北加州野火「迪克西大火」連夜擴大，到6日已至少燒掉43萬2813畝，...
已延燒數周的北加州野火「迪克西大火」連夜擴大，到6日已至少燒掉43萬2813畝，成為加州史上第三大火。（Getty Images）

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