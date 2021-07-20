世界OnAir／從熱門到敗選 楊安澤難逃「族裔政治」宿命

參選紐約市長民主黨黨內初選的楊安澤，在投票當晚承認敗選。Getty Images

甫落幕的紐約市 長民主黨初選，最後由現任布魯克林區區長亞當斯勝出，而承載了無數亞裔 選民期望的楊安澤 ，從一開始的聲勢大好，最後卻以敗選黯然收場。楊安澤的起落，讓許多支持他的人不勝唏噓，也希望了解他敗選的真正原因，以及身為政治弱勢的亞裔，未來該如何為自己爭取話語權。

「沒有從政經驗，以及從未在紐約市投過票，這兩點是楊安澤的致命傷」，世界日報主跑紐約市政新聞的記者和釗宇表示，楊安澤的不支持率是所有參選人中最高的、有將近30%，許多人不願將他放在選票上，也使得新的排序複選制對他更加不利。

選民或許不解，初期民調數字衝高的楊安澤，為何無法將支持度轉化為投票率？和釗宇說，楊安澤初期的聲勢歸因於他的高知名度，而隨著時間的推移，楊安澤領先的幅度逐漸縮小，四、五月起更漸漸落到第二、第三，甚至第四。和釗宇說，楊安澤知名度衝到最高點時，有50%選民尚未決定投給誰，這個變數是楊日後支持度走低的關鍵。

另一個轉折點是，楊安澤在參選時並未將治安問題當成重點，從5月初時報廣場槍擊案、一名4歲女童中彈開始，其他參選人紛紛轉向關注犯罪問題，而曾經當過警察的亞當斯，便顯現出他的優勢。和釗宇說，當時有民調顯示，選民最關心的是犯罪問題，而選民也認為亞當斯最能解決這個問題。

楊安澤承認敗選後，與支持者相擁，神情難掩落寞。Getty Images

和釗宇表示，自己從一開始就不看好楊安澤能夠勝選，楊敗選的根本原因就是他的亞裔身分。和釗宇說，從初選結果的投票族裔分布圖來看，楊雖是亞裔社區支持度最高的，但亞裔畢竟只占紐約市人口的14%；反之，亞當斯即使表態支持警察，但在非裔社區仍獲得最高的支持度。和釗宇的結論是，紐約市依然是「族裔政治」，當楊安澤與亞當斯的政見看起來都差不多時，選民或許會想：「何不選擇和自己相同膚色的」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到資深政治記者和釗宇，分析楊安澤敗選的主要因素，以及兩個不同競選團隊對他競選策略的影響。至於楊安澤的敗選，是否讓身為少數的亞裔更難爭取話語權？和釗宇表示，或許可以參考猶太人的經驗，他們從未有人當選過總統、也缺乏重量級政治人物，但他們掌握了美國經濟命脈與關鍵產業；躲在幕後操盤的猶太人，正是透過這些資源推出代理人，來維護自己族裔的利益。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。